【逃犯條例】鄧炳強對旺角再放催淚彈傷感　警開咪對話未必拿捏好

警務處處長鄧炳強今日（1日）出席商台節目《政好星期天》，他指警方昨日晚上在旺角一帶曾施發催淚彈，對事件感到傷感，因為過去逾一星期社會本已平靜，又稱警方在無選擇下才使用三次催淚彈。 早前有傳媒拍下短片，稱警員利用揚聲器在理大外圍與留守示威者「對話」。鄧炳強指當時警員希望用另類的方式，透過談判及聊天，希望留守示威者離開校園。不過，他承認未必每位警員都能就談判手法「拿捏得好」。

警務處處長鄧炳強今日出席電台節目。（羅君豪攝）

旺角昨日曾放催淚彈 鄧炳強：感到傷感

警方昨日晚上在旺角一帶曾施發催淚彈。鄧炳強指出，對昨日事件感到傷感，又指過去兩星期大致平靜，但昨日再有人堵路及縱火等。鄧又說，警方執法有底線，強調昨日已多次無使用武力，但示威者開始投擲汽油彈，警方在無選擇下才使用三次催淚彈。

被問及何時有信心回復社會平靜，鄧炳強說，在過去兩周中，社會大部份人已開始嫌棄或唾棄暴力。鄧又表示，現時警隊的整體士氣高昂，過去探望受傷警員時，該名警員亦稱希望盡快返回前線工作。

警方昨日晚上在旺角一帶曾施發催淚彈，鄧炳強指出，過去兩星期大致平靜，故對昨日事件感到傷感。（羅君豪攝）

對於早前有警員以揚聲器在理大外圍與留守示威者喊話，鄧炳強指出，當時警員希望用另類的方式，透過談判及聊天，希望留守示威者離開校園。不過，他承認未必每位警員都能就談判手法「拿捏得好」，故已提醒同事，若他們無信心，應交由談判專家負責。

稱示威者所用的暴力比警方大

坊間常稱警察與示威者的武力不對等，鄧炳強強調：「『暴徒』所用嘅暴力係遠遠大過我哋。」他說，汽油彈及弓箭可能「攞命」，而他們所用的催淚煙或胡椒球彈，只希望能保持安全距離。

鄧炳強又指，警方要執行法紀，支持或使用暴力的人未必會支持警方，加上現時坊間充斥假新聞及假消息，煽動對警方的仇恨，使普通市民「誤信為真」，故未來會考慮增加透明度。

鄧炳強重申，監警會是調查警方的最有效渠道。（羅君豪攝）

反對成立獨立調查委員會 檢討委員會是「好事」

被問及是否支持成立獨立調查委員會，鄧炳強重申，監警會是最有效的渠道，「南丫海難點解要成立獨立調查委員會？因為佢本身一個無恆常嘅調查方法。」不過，他認為成立獨立檢討委員會是「好事」，可以宏觀地觀察背後的社會因素，但再次強調針對警方的調查應交由監警會，否則會煽動對警察的仇恨，更形容為「不公義的事」。

警方已利用布袋彈取代木彈

節目後鄧炳強會見傳媒時表示，警方無計劃再次使用木彈，又稱過去已利用布袋彈取代木彈，可能有個別傳媒於日前的傳媒茶聚錯誤理解。

至於民陣發起的下周六遊行，鄧炳強表示，警方會視乎最近局勢評估，決定是否批准民陣遊行。