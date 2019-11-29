鄧炳強重申以和平方式應對理大事件　公開催淚彈成分會自揭底牌

新上任的警務處處長鄧炳強周四（28日）與傳媒茶聚，他重申會以人道、和平方式處理理大事件，如果有留守者身體不適，會安排他們就醫，但並非放他們離開，否則不符法治原則。 他又指，個人不反對政府成立「獨立檢討委員會」，因為涉及警員的投訴，會交由監警會處理。至於公開催淚彈成分，他說不能自揭「底牌」，最重要是有效分隔示威者。

鄧炳強指，不反對成立獨立檢討委員會，因為涉及警員的投訴，會交由監警會處理。(資料圖片/張浩維攝)

鄧炳強上任後，曾兩次巡視理大外圍，他重申會以人道、和平方式處理留守理大人士，如果身體不適會安排就醫，但強調並非放他們離開，否則不符合法治原則。他又指，現時警員主要是在校園內處理危險品，警方會盡快處理好理大事件。

不反對成立獨立檢討委員會

行政長官林鄭月娥日前表示，會考慮就修例事件成立「獨立檢討委員會」，鄧炳強說他個人並不反對，因為涉及警員的投訴，會交由監警會處理。至於外界要求公開催淚彈成分，鄧炳強指不能自揭「底牌」，最重要是有效分隔示威者，而環保署可考慮檢視催淚氣體是否對環境有影響，例如檢驗衝突現場是否有殘餘二噁英，以及二噁英是由催淚彈還是焚燒塑膠造成。

鄧炳強又透露，由於六月以來被捕人數眾多，警方會聘請1,000名退休警務人員協助調查和蒐證，包括翻看閉路電視片段，將於下月展開工作。

對於前線警員多次與記者發生衝突，鄧炳強否認前線警員失控，但同意警員「躁動」並非「瘋狂」，他亦有不斷提醒警員情緒智商要高一點，自強不息，做好自己的工作。

冀剛柔並濟與社會各界溝通 重建警隊形象



鄧炳強又說，希望以人性化、剛柔並濟的方式加強與社會各界溝通，令香港成為一個既安全又有新聞自由的地方，亦希望重建警隊形象，回復香港社會秩序。