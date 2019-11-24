【11.24理大】一哥鄧炳強校外巡視　紅十字會派心理學家助留守者

香港理工大學激烈衝突後圍城已達一周，至今各個出口仍然被警方封閉，有示威者被困校園內未能離開。連日來為示威者煮食的廚師及學生會署理會長胡國泓昨日（23日）相繼離開理大範圍，胡表示，他已經盡力協助校園內的個案，並指現時剩餘示威者約30人。今早（24日）有紅十字會成員進入理工大學範圍內視察，並到物資站點算。另外，警務處處長鄧炳強一周內第二次巡視大學外範圍，但未有進入校園。

到場的心理學家表示，收到有關部份留示守者受情緒困擾資訊，因此到理工大學，但表示現時暫未有相關人士的資訊，目前仍在了解事件及視察中，將暫時留於理大。

紅十字會在社交媒體表示，到場成員為臨床心理學家，可提供心理支援服務，希望為任何有需要人士提供幫助；強調資料及內容絕對保密，並會一直堅守國際紅十字運動原則，即不受對方背景及政治立場影響，以救助有需要人士為首要考慮。

中學校長會主席鄧振強表示，律師接觸到個別校內個案留守者，但因他無法入內，故到場協助。現時律師尚未到場，他亦希望藉機會視察理大是否仍有留守者，暫時未能計算留守者數目。

紅十字會派出心理學家到理工大學協助留守者。（陳蕾蕾攝）