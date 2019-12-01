【逃犯條例】陳茂波指經濟受重創　惟金融市場影響相對有限

反修例風波持續近半年，財政司司長陳茂波今日（1日）在網誌指，雖然社會風波重創本港經濟、嚴重干擾社會民生，但對本港金融市場影響仍相對有限，更一直保持暢順有序運作，最近迎來首家「同股不同權」的龍頭科網企業阿里巴巴在本港第二上市，標誌香港股票市場進入新階段。

首家「同股不同權」的龍頭科網企業最近在本港第二上市，陳茂波認為標誌香港股票市場進入新階段。（陳茂波網誌）

去年四月政府改革上市規則，容許「同股不同權」股權架構的新經濟企業及未有收入的生物科技公司在港上市，以及便利已在其他國際市場掛牌的創科公司來港作第二上市。

陳茂波在網誌指，至今合共已有三家「同股不同權」的科網企業在港掛牌，並有11家生物科技公司上市，合共市值超過五萬一千億港元，佔港股總市值14%；若計及早年已在港上市的騰訊，科網企業市值已超過八萬億港元，在港股總市值中佔比超過五分之一。他認為，這發展將令更多創科公司和投資者對香港市場感興趣，吸引更多資金匯聚，有助提升香港股票市場的闊度、深度和活力。目前港股的總市值已上升到36萬億港元，政府有信心未來仍有很可觀的增長。

陳茂波又指，本港金融服務業持續良好發展且保持動力，現時佔本地生產總值近兩成，是支柱產業之一，但強調金融市場特色是競爭激烈、瞬間萬變，資金與人才均具高度流動性，因此為確保香港市場的競爭力，必須同時做好市場發展及監管的工作，才能讓優勢持續。

他稱，正逐步鞏固並開創金融領域中不同範疇的優勢，例如為企業在港發行債券或綠色債券提供資助、針對飛機租賃、企業財資中心及專屬保險公司提供稅務優惠等，未來會不斷提升香港金融服務業的競爭優勢，貢獻香港經濟發展。