【逃犯條例】400人參與遊行促停放催淚彈　參加者憂影響子女健康

反修例風波持續近半年，保安局日前指連月來的示威行動中，警方使用近萬枚的催淚彈。 社交網站專頁「社工爸媽自家教手記」今日（1日）發起「孩子不要催淚彈遊行」。遊行人士以愛丁堡廣場作起點，沿路高舉黃色氣球步行至政府總部。 活動發起人估計有400人參與遊行，當中不乏父母帶同年幼子女，有參加者稱催淚彈令其濕疹復發，其年幼女兒更有肚屙症狀。他們促請政府停用催淚彈，及公布其成分。

社交網站專頁「社工爸媽自家教手記」今日發起「孩子不要催淚彈遊行」。（羅君豪攝）

「孩子不要催淚彈遊行」於早上10時舉行，他們先在中環愛丁堡廣場舉行集會，其後沿龍和道遊行至政府總部。遊行人士沿途高叫口號，並高舉黃色氣球，促請政府正視催淚彈對社區的影響。

Eva稱受催淚彈影響令其濕疹復發。（張嘉敏攝） 參與活動的人士中，不乏父母與年幼子女的身影。居於藍田的Eva與丈夫帶同5歲的女兒參與遊行，她稱於11月11日的「三罷行動」期間，居所附近曾施放催淚彈。由於她本身患有濕疹，於翌日背部生長大面積的濕疹，「4年來未見過咁嚴重，」至於女兒當晚亦曾出現肚屙。 批催淚彈令兒童無處可去 她稱當區曾多次施放催淚彈，由於涉及的路段為女兒上學的必經地方，擔心會影響女兒的健康。她又稱由於本港多區均曾施放催淚彈，坦言現時不知道可與女兒到何處「放電」，假日時只能到商場等室內地方，認為政府剝奪小朋友接觸大自然的機會。她斥警方大量施放催淚彈，認為做法無必要，會影響小孩、老人的身體健康。她又批評政府不肯透露催淚彈的成份，「唔明白可以點樣影響部署。」

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集會期間有任教中學音樂科的老師發言，Miss wong稱於「三罷行動」的一周內，警方曾四次於學校附近施放催淚彈。她稱復課後校方僅安排校工清理校園，她於校內感到口乾、咳嗽等症狀。她希望政府叫停施放催淚彈的行為，「呢頭射完嗰頭又清，我哋好辛苦。」同時要求政府盡快公開催淚彈的成份，並就清潔受催淚彈影響的地方發出指引。

活動發起人江承昌稱，自己居於上水區，而自11月中「三罷行動」後喉嚨痛近1星期，而其8歲的兒子同樣有氣促及頭痛的症狀，甚至近日路經事發路段時仍感到鼻部刺痛。他形容香港現時猶如一個毒氣室，作為父母擔心對子女影響，不清楚催淚彈成份，昐港府「還香港人一個安落」。他又表示，遊行中用細小的黃色汽球寓意香港人將訴求帶入社區，未來亦會繼續與政府部門周旋，跟進催淚彈對社區的影響。他又指，政府至今未公布催淚彈成份，而香港過去幾個月前所未有的密集式施放催淚彈，大家都需要確切證據，了解催淚彈的影響，這樣才有助政府施政。

他又對羅致光早前指社工無「特權」於衝突現場調停的說法不滿，因為作為社工，只要有年輕人尋求協助，社工便需要出動幫助他們。