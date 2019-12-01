【逃犯條例】批設獨檢會不足夠　鄭宇碩：林鄭應與新任區議員會面

區議會選舉上周結束，民主派取得壓倒性勝利，香港城市大學退休政治學教授鄭宇碩今(1日)在港台節目《給香港的信》中表示，特首林鄭月娥成立獨立檢討委員會不足以回應港人訴求，認為她理應與新當選的區議員、民主派和學生代表會面，嘗試減少社會對立矛盾。 鄭宇碩又以伊索寓言中「北風和太陽」的故事比喻治港政策，故事中北風愈用力吹，旅人就愈把自己包得緊，認為港府當前的主要任務應是維護香港社會價值，確保市民對政府施政感滿意。

區選過後，林鄭月娥表示會參考英國2011年的騷亂事件，成立獨立檢討委員會檢視社會動盪的成因，鄭宇碩認為這個做法不足夠，示威者亦不會接受。(資料圖片/梁鵬威攝)

區選過後，林鄭月娥表示會參考英國2011年的騷亂事件，成立獨立檢討委員會檢視社會動盪的成因，鄭宇碩認為做法不足，示威者亦不會接受，成立獨立調查委員會才是踏出和解的重要第一步，而警暴問題是最重要的調查範疇，委員會必須具有傳票、傳喚證人等調查權。

他指出，林鄭月娥在9月尾與社會人士進行最後一次公開對話會後，未有任何跟進行動，認為她有義務與新當選的區議員，民主派和學生代表會面。批評政府由始至終只強調「止暴制亂」的論調顯然不能令市民滿意，社會看不到這場危機會如何結束，也看不到政府有嘗試減少社會的對立矛盾。即使在區選前已經有民意調查反映相同的信息，但政府卻一再忽略。現在，區議會選舉結果向國際證明了294萬和理非選民才是「沉默大多數」。

「中央已失去一整代香港年輕人」

鄭宇碩又表示，區議會選舉結果令這場運動面對另一重挑戰，新當選的民主派區議員在17個區議會中佔多數席位，泛民應如何利用這個優勢? 鄭宇碩重提泛民在2003 年區議會勝利後 2007 大敗的教訓，提醒區議員必須服務選民；作為區議會的多數派亦必須展示他們的治理能力。

他又提醒，雖然建制陣營在選舉中慘失大部分議席，但得票數字仍然相當可觀，反映其擁有強大的選舉機器及地區網絡，足以令能建制派在來年立法會選舉中取得佳績。

鄭宇碩稱，從6月開始的示威活動至最近的區議會選舉，北京似乎都不了解港人訴求和核心價值，認為「中央已經失去了一整代香港的年輕人」，單靠警方拘捕鎮壓示威者並不能解決政治危機。他重申，港人無意挑戰中國的國家主權和安全，但底線是捍衛自由、法治和尊嚴，香港尋求國際輿論支持的舉動，反映了港人的絕望，對政府機構維護法治及保護市民的能力失去信心。

「北風和太陽」寓言喻中港關係

鄭宇碩以伊索寓言中「北風和太陽」的故事比喻治港政策，指「北風」與「太陽」舉行一場比賽，看誰能令到路上的旅人脫下斗篷。北風愈用力吹，旅人就愈把自己包得緊，但當太陽照耀大地，旅人就因太熱而脫下斗篷，「這則寓言在今天仍然重要」，認為林鄭月娥的主要任務應是維護香港社會價值，確保市民對政府施政感滿意。