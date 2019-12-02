男網友涉迷暈非禮大學女生案　男友趕到　見沒穿底褲的女友被抱走

大學女生認識任圖書館助理的男網友後，相約一同唱卡啦OK，惟女方喝下飲品後即變得頭暈乏力。其後疑遭男網友上下其手非禮，更欲帶她離場。幸而女生的男友趕到，見男網友抱著沒有穿內褲的女友，即接走女生並將她送院檢查。男網友否認非禮及管有毒藥等罪，案件今（2日）於區域法院開審，事主供稱，她首次與被告見面時，對方已對她毛手毛腳，吻面又攬腰。

報稱任圖書館助理的被告鄭𣘼語否認非禮及施用毒藥等罪名。(林樂兒攝)

被告鄭𣘼語（28歲）案發時於在基督教香港信義會宏信書院任職圖書助理。他被控使人身體受嚴重傷害而施用毒藥、非禮及管有毒藥共3罪。

覺飲品較正常苦

控方開案陳詞指，被告在2018年6月經社交媒體Instagram認識當時20歲的女事主X，兩人成為朋友。同年9月3日，被告稱心情不佳，約X在九龍灣Megabox唱卡啦OK。兩人各自點了一杯蔘蜜，X出房取完食物返房，見桌面放了2杯蔘蜜，喝了一口後覺得味道比正常苦。

喝下蔘蜜覺頭暈

約5分鐘後她覺頭暈不適，但以為這因肚餓而起，便再外出領食物，回房又繼續喝蔘蜜。隨後被告突然坐近， 感到疲憊乏力、腦中一片空白的X向他表示需要在沙發休息。惟被告伸手入她的上衣及裙子，隔著內衣褲上下其手。X曾出口拒絕，卻無力反抗，後來更失去知覺。

男友見被告抱X離開

X事前告知男友會與被告在該處唱卡啦OK。其男友致電她數次，均無人接聽，遂動身前往找X。他到達後到處尋覓不果，只好在某樓層的大堂等候。約11時，他見到被告抱著女友離開，便尾隨兩人入升降機並取出手機拍攝。男友用力掐X的背部，發現她並無反應。

被告和X出升降機時，X跌倒，其男友見到她沒有穿內褲。他表露身份質問被告，對方稱兩人喝了啤酒，又指在廁所門口見到X的內褲褪到膝蓋，所以將之脫下放入X的袋內。

事主尿液驗到迷藥及安眠藥

男友等候半清醒的女友穿回內褲，惟X在廁所內昏倒。有人報案將X送入醫院，她醒來後從男友得悉發生何事，便召被告到院，並向警員指認對方。

毒理報告未有驗到X的血液及尿液有酒精，但驗到迷藥及安眠藥的成份。警方亦在被告校內的工作桌抽屜內找到數種藥物。

首次見面已毛手毛腳

X在庭上供稱，與被告在Instagram認識後一個月便有外出見面。被告聲稱自己於元朗的國際學校任中文老師，訴說工作不快、與同事關係差等。X形容，被告在地鐵車廂毛手毛腳，嘗試捉她的手。她質問該舉動後，被告又伸手攬腰，更把臉靠近。雖然X大叫「唔好啊！」，並轉面推開他，惟被告仍親到其面頰。X後來曾傳訊質問，因對方連聲道歉而原諒他。X又補充，當日會面後略感不適，「好精神但有頭痛」。案發當日是兩人第三次見面。

聆訊下午續。

案件編號：DCCC398/2019