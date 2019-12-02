避孕套推廣員涉強姦大學女生案　全男班陪審團大比數裁被告罪脫

避孕套推廣員去年在大學作推廣時，遇上在該校就讀的前女同事，並到對方宿舍休息。惟他涉在房內脫下對方的口罩，強吻患有手足口病的前女同事，並把她強姦。前同事把事件告知朋友，最終報警。推廣員否則一項強姦罪受審，7名全男班陪審團經退庭商議4小時後，以6比大比數裁定被告強姦罪不成立。

被告徐卓林否認強姦女大學生。(李慧娜攝)

被告徐卓林（25歲）否認於去年9月26日於香港強姦X。

X早前作供時指，曾和被告一同擔任推廣員工作，兩人只是普通朋友。她因手足口病於案發日求醫，而被告當天在她就讀的大學進行推廣避孕套的工作。兩人在校內相約晚上一同食飯，被告並問X可否到其宿舍休息，X同意。

被告關燈待事主回房

兩人食晚餐後，再到X的宿舍。他們在房內各自睇電話，之後被告稱疲倦，就躺在床上。惟X之後去洗手間，折返時發現房內的燈已被關掉。被告解釋，因需休息而關燈。X之後也因疲倦，亦躺在床上。

事主供稱覺自己愚蠢

惟被告脫下X的口罩，強吻對方。被告繼而把手伸入X的內褲，摸其下體，再強姦X。X稱，被侵犯有推開對方，亦表示「好痛」，但被告未有理會。

被告性侵X後，離開了宿舍。X把事件告知朋友，並向對方表示：「覺得自己好蠢，畀佢入嚟自已間房。」X最終於翌日報警。

控方案情續指，被告被捕後，在警誡下否認強姦，又稱X當時為自願。

案件編號：HCCC157/2019