【石棺藏屍】第三被告稱曾建議自首　首被告反叫他單獨負刑責

荃灣DAN6工廈石棺藏屍案今(2日)在高院續審，第三被告張善恒接受盤問時，透露他曾向首被告曾祥欣提議自首，惟曾卻反建議第三被告單獨負刑責。代表次被告的律師即追問，故二人最後決定把刑責推給次被告。第三被告否認。律師續指第三被告就參與殺人的證供，自辯時與在錄影會面說法不同，第三被告則回應說，交由陪審團判斷，又稱他已決志成為基督徒，不作假證供，並說：「有神既審判既時候，神嘅審判一定正確。」

石棺案第三被告張善恆。（余俊亮攝）

真相交陪審團決定

次被告劉錫豪的代表大律師盤問第三被告張善恆時，質疑他在與警方的錄影會面的說法與在庭上說法不同，又稱只有第三被告才知道哪一部份是真實或虛假，第三被告同意，並指交由陪審團判斷。他又指：「如果真相大家都知既話，就唔需要有法庭。」

已決志信主 不作假證供

法官則查問其說話的意思，第三被告庭上解釋：「有神既審判既時候，神嘅審判一定正確。」惟他指現實不會發生，因此才有法庭。他又透露，在案發後兩個月決志成為基督徒，故他不會作假證供。

當時不滿足 想賺更多錢

此外，次被告的律師又問，若第三被告當時和家人關係和諧，在港鐵的工作亦開心，為何要搬入涉案DAN6單位。第三被告解釋，因當時不滿足現況，想賺更多錢，令家人生活更好。

首被告曾叫他單獨負刑責

次被告的律師又指，各被告在兇案後逃至台灣，期間首被告曾祥欣和第三被告曾討論，一旦回港應如何應對。第三被告庭上回應指，他曾提議自首，惟曾反叫第三被告單獨負上刑責，承諾日後會照顧第三被告的母親。次被告的律師即接著說：兩人最終決定把刑責推給次被告，第三被告否認說法。

3名男被告分別為曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(27歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號：HCCC459/2016