122所內地高等院校招收香港文憑試學生　明年3月起報名

教育局指出，明年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃（文憑試收生計劃），將接受明年香港中學文憑考試考生報名。參與的內地高等院校將增加至122所，較今年增加了11間，當中包括北京體育大學、北京電影學院、天津工業大學等，分布內地21個省／直轄市及一個自治區。 教育局續指，文憑試收生計劃將依據文憑考試成績擇優錄取香港學生，並免卻他們額外應考內地聯招試。學生可於明年3月1日至20日期間於網上預先報名。

教育局指出，明年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃，將接受明年香港中學文憑考試考生報名。（資料圖片／勞顯亮攝）

教育局指出，明年的文憑試收生計劃將繼續優化，參與計劃的院校比今年增加了11所，分別為北京體育大學、北京電影學院、天津工業大學、天津外國語大學、中國民航大學、中國科學技術大學、山東中醫藥大學、中國石油大學（華東）、華中科技大學、電子科技大學和西安工程大學。

四個核心科目分數總和須10分或以上

局方又指，文憑試收生計劃下設有校長推薦計劃，名額每間中學8個。根據最低錄取要求，學生要在香港中學文憑考試中，四個核心科目的分數總和須為10分或以上，且每個科目的分數不得低於2分。

明年7月公佈結果

局方說，明年文憑試收生計劃將過去沿用的報名方式，採取網上預先報名及現場確認的形式進行。根據文憑試收生計劃招生程序，學生可於明年3月1日至20日期間在網上預先報名，並在3月10日至28日（星期日及公眾假期除外）到中國教育留學交流（香港）中心進行現場確認和繳交報名費。

院校將於明年7月底公布錄取名單並將根據招生情況進行補錄。於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。