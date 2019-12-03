圖書館員涉非禮大學女生案　男友往找事主　見對方倒地走光露下體

圖書館助理涉迷暈及非禮大學女生案續審，女事主的男友作供，他指事主曾稱會與被告唱卡啦OK，當晚事主失聯，男友遂到女事主提及過的地點等候，並見到被告扶著精神迷糊的事主離開，他不知所措，未有即上前但有在旁舉機拍攝，期間女事主更跌倒，男友見到她「走光」並露出下體，男友即上前追問何事，最後合力與被告送事主到醫院。醫生指女事主疑曾服安眠藥後，男友指被告沉思了一下，便說有事回校處理並離開。

報稱任圖書館助理的被告鄭𣘼語否認非禮及施用毒藥等罪名。(林樂兒攝)

被告鄭𣘼語（28歲）案發時於在基督教香港信義會宏信書院任職圖書助理。他被控使人身體受嚴重傷害而施用毒藥、非禮及管有毒藥共3罪。

聯絡女友不果 到大堂等候

控方今早亦傳召女事主的男友作供，男友憶述去年9月2日晚上，女事主告訴他要跟從網上認識的被告「唱k」，惟當晚稍後時間男友多次致電女事主，女事主也沒有接聽，男友擔心女事主安危，故前往九龍灣Megabox的卡啦OK店找女事主。男友在店內找尋女友不果，遂坐在大堂等候。

指事主從不喝酒

當晚約11時，他看到被告「半拖半行」，將女事主帶到店內的電梯大堂，而女事主當時低著頭，雙手垂下，狀似無力，走到大堂時更「跪一跪低咗」、「好似飲咗酒」，惟男友稱認識女事主9年，她從不喝酒。

在旁觀察拍攝

男友表示當時不知所措，遂決定先「睇定啲」及舉機拍攝。被告扶女事主入𨋢前，男友嘗試大力捏女事主肩膀近後背位置一下，但女事主沒反應，女事主出𨋢後，更跌倒在地上並「走光」。男友留意到女事主沒穿內褲，露出下體，頓時上前問「做乜事」，又不斷問女事主「做咩搞成咁」、「喺咪飲咗酒」，被告則稱女事主喝了少許啤酒，但期間女事主一直問非所答。

被告解釋事主內褲半吊膝蓋

男友指，被告曾解釋女事主在卡啦OK房的洗手間如廁後，精神迷糊，而內褲亦半吊在膝蓋位置，故幫她脫下內褲放到她的背包內。事件擾攘至晚上12時，期間女事主雖然坐在圓凳休息，但不斷滑到地上，男友擔心她「走光」，於是扶她到洗手間穿好內褲。

知化驗結果被告即離開

男友表示，約凌晨12多時見女事主情況沒好轉，所以召救護車將女事主送院，被告也有陪同女事主一起到醫院，女事主到醫院時已昏睡，醫生後來稱在女事主的體內驗出安眠藥成份。男友指，被告得知化驗結果後「沉思咗一下」，不久後被告表示要返學校處理事情，便離開了醫院。

案件編號：DCCC398/2019