65歲病人投訴醫生斷錯症收費11萬　荃灣港安：病人有簽報價同意書

65歲的士司機郭先生去年8月因感冒到荃灣港安醫院求診，他今日（3日）指診治醫生要求他即時入院，進行大量檢查，斷定患有胰臟炎，但他轉到仁濟醫院接受治療後，醫療報告稱他沒有胰臟炎，更可能因接受抗生素治療而引發肝功能混亂。協助事主的民主黨醫療政策副發言人袁海文指涉事醫生疑斷錯症，質疑醫生提供很多不必要檢查，亦沒有清楚解釋收費、風險、副作用，事主出院時方知道需繳付近11萬元巨額醫療費。 港安醫院就此事件回應指，前線員工會為病人預先解釋檢驗項目，以及提供報價單清楚列明檢驗費用，並獲病人簽署授權同意才進行，而男病人亦已簽署同意進行相關檢驗。本年5月，院方接獲郭的投訴，已積極跟進及調查，並於9月約見病人及袁海文議員以會面形式討論是次個案。 衞生署則回應稱，暫時沒有收到有關投訴，會與相關私家醫院了解。

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港安：檢查報告顯示病人病情複雜及危險​

港安醫院以書面回覆稱，郭求診時體溫達40.6度，主診醫生建議郭入院並接受抽血化驗，報告令醫生初步懷疑郭身體有嚴重感染。於是主診醫生為病人處方抗生素及輔助氧氣以控制身體感染的情況，同時安排病人接受進一步的檢查，包括膽管磁力共振、心電圖、心臟超聲波、電腦掃瞄及肺部X光檢查等以查找病情。報告顯示病人出現胰臟發炎、心房顫動及肺泡擴張不全等情況，病情複雜及危險。醫生經臨床診斷後，擔心病情會惡化成敗血症，決定轉介呼吸科專科醫生、心臟科專科醫生及肝臟科專科醫生跟進病情。

院方表示，非常尊重病人的知情權，前線員工會為病人預先解釋檢驗項目，以及提供報價單清楚列明檢驗費用，並獲病人簽署授權同意才進行，是次男病人亦已簽署同意進行相關檢驗。

院方亦強調重視病人的感受，並設有既定機制接受病人的投訴，本年5月接獲病人投訴，已於同月作出積極跟進及調查，並於於9月約見病人及袁海文討論是次個案。當時院方已經向病人解釋，病人於入院時的第一次驗血結果已發現肝功能出現異常，院方亦有解釋當時的化驗報告、臨床狀況及醫生的處方等，希望藉此釋除病人對於主診醫生用藥導致影響肝功能的誤解。

郭先生需負擔近11萬元的醫療費用。（鄭翠碧攝）

衞生署：暫未接到投訴 會向港安醫院了解事件

衞生署回應稱，《私家醫院、護養院及留產院實務守則》訂明私家醫院須設立機制處理病人所提出的投訴，私家醫院亦須於入院登記處等適當地方備有收費表供病人參考，並在可行的情況下把服務收費告知病人。如署方查獲私家醫院違反《條例》或《實務守則》的規定，會向有關私家醫院發出規管信，並要求相關醫院作出補救行動。

署方續稱，暫時沒有收到有關投訴，會與相關私家醫院了解。至於有關個別醫生的診斷及治療建議為醫生的專業執業行為，屬於香港醫務委員會的規管範疇。