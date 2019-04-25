港安醫院設混合心導管檢查及介入治療手術室　助減低手術風險

心臟病是香港常見疾病之一，為配合日益增加的心臟治療需求，及降低手術風險，香港港安醫院將原有的心導管檢查及介入治療中心提升為「混合心導管檢查及介入治療手術室」，可作診斷、介入治療及開胸手術。

香港港安醫院今年將原有的心導管檢查及介入治療中心提升為「混合心導管檢查及介入治療手術室」，用作診斷、介入治療及開胸手術；同時，為先天性心臟病兒童提供援助的「港安心臟基金」服務也會擴展至成人。

79歲的冼先生（右一）是首位接受基金、患上二尖瓣血液倒流的成人，手術後，冼生康復良好，即日可落床，三日後已可出院。（劉婉雯攝）

79歲的冼先生是首位接受基金的成人，並在初啟用的手術室進行治療。冼先生熱愛行山及打乒乓球，每星期都會行山。

三年前發現患二尖瓣血液倒流

三年前，冼行山時出現嚴重喘氣及呼吸困難，檢查後發現患上二尖瓣血液倒流。去年公立醫院醫生建議冼生進行開胸手術，惟冼念及自己年紀大、且開胸手術時間長達4至6小時，故不願冒險。

後來冼先生經朋友推介至港安求診，醫生指冼生的病已達嚴重程度，且有心衰竭嚴重病徵，建議其進行微創手術。

冼先生今年接受微創手術，現在已可恢復日常生活。（左一：冼先生；左二：張蔚賢）（劉婉雯攝）

嚴重時 躺下亦呼吸困難

冼生的主診醫生、心臟科顧問醫生鄭長華表示，心衰竭病徵包括腳腫、氣喘、躺平而出現呼吸困難等。冼憶述病情最嚴重時，躺下已呼吸困難，只可坐起來慢慢呼吸，「有時要坐天光」。手術後，冼先生康復良好，即日可落床，三日後已可出院，現在冼先生每天早上也會散步一小時。

此外，冼先生亦獲「港安心臟基金」幫助，只需付20萬元費用，佔全部費用約兩成半。

港安指，「混合心導管檢查及介入治療手術室」通風系統達國際級水平，以正壓氣流把手術室保持無菌狀態，減低感染風險。此外，手術室亦配備雙向造影系統，減低病人吸收的輻射量，及縮短手術時間。

「混合心導管檢查及介入治療手術室」，可作診斷、介入治療及開胸手術。（劉婉雯攝）

香港港安醫院兒科專科醫生暨「港安心臟基金」助理醫務總監張蔚賢表示，基金主要用作協助本地有經濟困難的人，包括領取綜援人士，或需在公立醫院輪候長時間的心臟病病人， 資助金額不定，最高可全額資助。