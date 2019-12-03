65歲病人投訴荃灣港安醫生疑斷錯症　近11萬醫治　將投訴至醫委會

65歲的士司機郭先生去年8月底因不適到荃灣港安醫院求診，郭今日（3日）引述診治醫生說，指他患有「好惡的菌」，要求他即時入院，又開出兩種抗生素、類固醇等多種藥物，及安排進行大量檢查。該名醫生斷定事主患有胰臟炎，但他轉到仁濟醫院接受治療後，醫療報告稱他沒有胰臟炎，更可能因接受抗生素治療而引發肝功能混亂。 協助事主的民主黨醫療政策副發言人袁海文指涉事醫生疑斷錯症，質疑醫生提供很多不必要檢查，亦沒有清楚解釋收費、風險、副作用，事主出院時方知道需繳付近11萬元巨額醫療費。他將協助事主向醫委會投訴。 《香港01》正向荃港港安醫院查詢。

車客到港安 原打算順道看醫生「清感冒」

任職的士司機的郭先生指自己過往健康良好，去年8月中因感冒而到荃灣一間私家診所求醫，服藥後已退燒，但在8月20日接載乘客到荃灣港安醫院後，打算順道「清感冒」，故到該院門診部求醫，主診的普通科西醫指郭患有「好惡的菌」，知悉事主有保險後，稱他需即時入院。郭先生感猶豫，「當時只覺無胃口，個人少少攰，但仲揸到車。」但由於被勸說辦公時間入院較便宜，他也在當天下午入院。根據醫療紀錄，當時郭先生向醫生反映他有腹痛、噁心等病徵，探熱後發現高燒至攝氏40.6度。

住院首晚，該名西醫已開出兩種抗生素，口服和注射各一種，同時處方特敏福、類固醇等藥物，也進行不同檢驗。翌日該名醫生稱郭先生「成肚都係菌」，再安排肝科、心臟科、呼吸科醫生共同會診，同時安排電腦掃描、磁力共振、種菌等檢查，而種菌後找不到有關細菌。根據港安醫療紀錄，該名醫生診斷郭先生患有肺炎、胰臟炎、多重器官受傷及心房顫動。

仁濟醫生診斷後反指抗生素致肝功能混亂

8月23日，郭質疑醫生濫用醫療設備而收費，要求轉到仁濟醫院，出院時方得悉，4天費用高達109,279元。

郭先生在仁濟醫院留院數天，他稱該院醫生指肝臟酵素接近正常，膽管沒有問題，而根據醫療報告，沒有顯示事主有多重器官受傷，更沒有患上胰臟炎，反而有肝功能混亂情況，很可能由抗生素所致。

郭先生在港安醫院醫療費用高達近11萬，當中包括3萬元的藥費。（鄭翠碧攝）

保險只賠償了1.8萬元

郭先生感到十分氣憤，質疑港安醫院在開出抗生素等藥物前，完全沒有提及副作用，「食完之後好似仲病，一食藥就嘔，無氣無力，一句說話要分三次講。」他並哭訴指，出院時才得悉需負擔巨額醫療費，但自己收入不高，保險只賠償了18,000元，他需要透過信用卡暫付費用，「如果佢早啲話我聽要11萬，我唔會喺度睇，我根本冇呢個能力！」

袁海文：港安拒絕承認錯誤

協助郭先生的袁海文質疑港安醫院醫生疑為斷錯症。袁表示，郭先生的澱粉酶水平連續多天維持在數值30多的低位，該醫生理應排除郭先生患上的是胰臟炎。袁又批評該醫生沒有主動解釋治療方案、用藥及收費，令事主清楚了解狀況。他與港安醫院交涉後，院方拒絕承認錯誤，認為醫生沒有責任，又提出如不再追究，可為住院費提供八折優惠。

袁海文將會向醫務委員會作出投訴，本周亦會要求食物及衞生局嚴正跟進有關情況，擔心衞生署制定的私家醫院實務守則成效，尤其是醫院質素管理及投訴管理兩個部份能否令病人權益得到有效保障。