【區議會選舉2019】公民黨倡於區會跟進警暴　改革委任票制度

公民黨於本屆區議會選舉贏得32個議席，比上屆多出20席，是在本屆選舉中獲得第二多議席的政黨。該黨今日（2日）召開記者會，講述來屆議會的首要工作，當中包括在區議會層面跟進警暴、要求政府清除區內受催淚彈污染的設施等。公民黨黨魁楊岳橋稱，上述倡議是「拋磚引玉」，希望能夠推動改革的討論，又稱改革需要民主派團結，以及政府配合，相信任何形式改革都要展現決心。 東區區議員鄭達鴻指出，區議會過去一屆由建制派主導，因此無法討論及跟進有關北角警黑合作等爭議，因此會在來屆會期在區議會層面跟進警暴問題，會在各區區議會邀請當區警區指揮官，就警暴問題向議員解釋，稱「必須要攞出真相」。沙田區候任區議員黃文萱亦稱，在獨立調查委員會未成立前，打算邀請並要求警方解釋為何出入私人地方，希望「保障各區居民權益及安全」。

公民黨黨魁楊岳橋（右）表示，改革需要民主派團結，以及政府配合。（李澤彤攝）

催淚彈問題困擾社區 議員促檢視

油尖旺區區議員余德寶則表示，油尖旺區是遭受最多催淚彈滋擾的地區，不少居民都因此有紅疹及呼吸問題，亦收到果欄商舖求助，因此他提出在區議會成立工作小組，檢視及監察警方施放催淚彈後引申的問題，以及跟進警方施放催淚彈的準則，會否與在場區議員溝通等事宜。

此外，葵青區候任區議員冼豪輝亦提倡活化區議會的佈告板，以民主牆方式讓居民表達意見，認為可以「搞少啲蛇齋餅糉、嘉年華，將撥款放在民意彰顯的工作」。余德寶則認為衡常化及合法化民主牆，可以避免因連儂牆而起的衝突，容許市民表達意見及保障市民安全。

余德寶表示，油尖旺區是遭受最多催淚彈滋擾的地區，他提出在區議會成立工作小組， 檢視及監察警方施放催淚彈後引申的問題。（李澤彤攝）

倡改革增選委員制 修改地區撥款制度

區議會改革建議方面，冼豪輝稱主張取消區議會授權票，授權票即讓某位區議員不在席的情況下，允許其他議員代為投票。他指葵青區議會對此已有一致共識，會在上任後馬上處理動議廢除。

另一位葵青區候任區議員譚家浚則提倡改革增選委員制度，現時民選區議員可以委任增選委員進入委員會，而增選委員與民選議員一樣，享有發言、動議及投票權。譚家浚批評增選委員沒有民意基礎，來屆將廢除增選委員動議、投票權，甚至整個增選委員制度。余德寶更批評，增選委員制度是「政治分贓」，以往建制派是根據政治聯繫而非相關經驗提名增選委員，稱改革能促進用人唯才。

改革地區撥款方式方面，譚家浚指現時葵青區區議員成為主委時，可以提名屬意團體合作，將撥款交給該團體，有私相授受之嫌，因此有需要探討地區撥款的制度。

另外，公民黨亦提出推行社區聯署提案，即只要達到一定數量的選民聯署，就可以將包括動用社區撥款等提案提交到區議會討論，以及引入直播大會制度、實名記錄議員發言、研究獨立區議會秘書處等措施。