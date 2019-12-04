【逃犯條例】尊重新聞自由　政府無意設官方機構統一發放記者證

反修例風波持續接續近六個月，警方曾指有「假記者」於示威現場妨礙警方工作。民政事務局今日（4日）以書面回覆立法會質詢時指，警方沒有備存偽造記者證而被拘捕、檢控和定罪的詳細數字，又重申基於尊重新聞自由，政府沒有意圖或計劃成立官方機構統一發放記者證。

（資料圖片／張浩維攝）

民政事務局局長劉江華以書面回覆立法會質詢時指，經諮詢保安局及政制及內地事務局後，指警方沒有備存偽造記者證而被拘捕、檢控和定罪的詳細數字，但警方於今年8月接獲記協報案，指在示威現場發現懷疑偽造的記者證。另外，警方亦曾在示威現場發現，有身穿記者衣飾人士，做出不符專業記者採訪的行為，包括阻撓警方拘捕行動，令人懷疑其記者身份是否真確。



籲記者識別懷疑假記者

局方又指，相信專業和真正的記者在採訪期間不會作出違法行為，也希望記者識別身邊人士，認清他們是否真正在採訪，以免有人冒認記者而作出別有用心的行為，若遇上懷疑假記者，可通知警方傳媒聯絡隊跟進。

就成立法定機構負責簽發官方記者證的建議，基於尊重新聞自由，政府重申政府沒有任何意圖或計劃成立官方機構統一發放記者證，新聞自由是香港的核心價值，為香港市民的基本權利，受到《基本法》所保障，政府將一如既往堅決維護新聞自由，便利傳媒的採訪報道工作，捍衞香港的核心價值。