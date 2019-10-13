【逃犯條例】印尼傷眼女記者代表律師批警不作為　倘警受傷必拘捕

任職印尼語媒體《Suara》的駐港女記者Veby Indah，其右眼於上月29日的採訪示威中，疑被警方的橡膠子彈射傷致盲。惟事發至今仍未能確定涉事的警員是否被捕或被停職，警方昨日（12日）晚上在其Facebook專頁發帖文，稱警方在事發後透過領事館代表接觸事主，認為事主現時仍在接受治療，現階段需要休養，暫時不適宜接受警方調查。 Veby Indah代表律師今日（13日）向傳媒發聲明，認為事件中若傷者為警務人員，警方執法行動將會大相徑庭，包括立即進行拘捕、48小時內確保成功起訴等。

《Suara》的女記者Veby Indah右眼，於9月29日的遊行期間被警方射傷。（資料圖片／余俊亮攝）

Veby Indah代表律師發聲明，表示「在閱讀過警方在Facebook專頁發布有關女記者Veby Indah的帖文後，認為事件中若是警員遭射眼晴致失明的話，倘若警方得悉犯罪人的身份，警方必定會在數分鐘內進行追查並拘捕犯罪者，法醫亦會在短時間內在現場進行鑑證，警方亦會隨即立案調查事件，並將案件列作傷人、嚴重身體傷害或企圖謀殺。另外，警方亦會在數小時，而非數日的時間內，會見每個有可能的證人，並會在48小時內將犯罪者繩之以法並作出起訴。由於警方本來就反對保釋，相信警員將不遺餘力地確保成功起訴」。

Veby Indah代表律師續言，「將警方過去做過或未做的工作對比，而今次事件的前設為Veby Mega Indah是受害者」。

警方於昨日（12日）晚上發帖文，稱就有記者在9月於灣仔採訪期間眼部受傷，警方非常關注事件，並對事主致以深切慰問。而警方在事發後已經立刻主動介入了解事件，透過領事館代表接觸事主。警方十分關心事主康復狀況，亦了解到事主現時仍在接受治療，現階段需要休養，暫時不適宜接受警方調查。

警方指投訴警察課在接獲該名記者的律師代表的信件後，已即時展開調查，從不同的調查方向作積極跟進。投訴警察課會根據既定程序對事件，包括所有有關事項，以公平、公正的方式進行調查。由於調查仍在進行中，就該名記者的律師代表所採取或計劃採取的行動，警方不作任何評論，亦不會透露有關詳情。