被割頸警員央視受訪　稱部份人沒有獨立思維　獨立調查持開放態度

10月13日，一名警員在觀塘地鐵站內被人以利器割傷頸，該警員接受《中央電視台》訪問，稱香港有部份人沒有獨立思維，又指自己對於獨立調查委員會持有開放態度。

他表示，當日被委派去觀塘地鐵站，看看有沒有刑事毀壞的事件，去到之後發現有人群聚集，但沒有刑事毀壞事件。當他們準備離開時，他的右頸被人捅了一下，當他向右望發現有人持有利器，在其他警員幫助之下制服和拘捕對方。

他表示靜脈和迷走神經被割斷，做了4小時手術。

認為警察用甚麼程度的武力，是要看他受到多少程度的襲擊。圖為7月7日九龍區遊行期間，警員推撞在場記者。（資料圖片）

不認同警察使用過大武力

該警員稱，香港有一部份人是完全沒有自己的獨立思維，被其他人影響，去做激烈的行為。

記者指社會上有很多人認為警察使用了過多的武力，他認為警察用甚麼程度的武力，是要看他受到多少程度的襲擊，並不認同警察用了過大武力。

指警員承受很大身體和心理壓力

他表示，示威者用汽油彈、磚頭和弓箭，都是致力的襲擊，而他認為警察所使用的都是較低層次的武力。

對於記者引述有示威者表示，警察有槍可以殺死人，但他們只有磚頭等，雖然有一定的危險性，但殺傷力遠不及槍械，該警員並無直接回應，只表示警察是執法者，並不涉入任何政治爭執之中，又指警員在長時間工作，駐守十多小時不能休息或離開，身體狀況和心理狀況都承受很大壓力。

稱教育制度有問題 教育水平高的人針對警察

他又指自己認同以和平大法去表達訴求，但不同意用暴力。而這麼多年輕人出來示威，他認為是香港的教育制度是否出現問題。他又聲稱自己相信任何警務人員面對年幼的人，都不會用過份武力。

對於獨立調查委員會，該警員指自己持有開放態度，相信香港市民都會知道為何會發生這樣的事。但他又質疑由甚麼人來當獨立調查委員會的委員，指近幾個月所見，大學的校長及一些受過高等教育的人士，都是針對警察和政府。