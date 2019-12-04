圖書館員涉非禮大學生　被告從PTGF標籤找到事主　指其時薪600元

圖書館助理涉迷暈及非禮女大學生案今（4日）續。已婚的被告出庭自辯時表示，他透過社交媒體Instagram的廣告標籤「PTGF」找到並認識事主，後來得知事主每小時收費600元。案發前他曾兩度與事主「約會」，每次均支付了事主3000元。事發當日，事主在「唱K」期間突然變得「好攰」、走路不穩，當他想送事主回去時，突然有一男子出現，聲稱為事主的朋友，又拍片要脅他要付10萬元，否則會報警。被告直指事主與該男子設局陷害他。法官把案件押後至12月20日裁決。

報稱任圖書館助理的被告鄭棨語否認非禮及施用毒藥等罪名。(林樂兒攝)

管有「白瓜子」表證不成立

被告鄭棨語 （29歲）案發時於在基督教香港信義會宏信書院任職圖書助理。他被控施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、非禮及管有第一部毒藥共3罪。法官今早裁定除了在管有第一部毒藥罪中，有關管有3粒「白瓜子」的指控表面證供不成立外，但他被指管有「偉哥」及其他罪名，全被裁定表證成立。

事主自稱從事兼職女友賺學費

被告決定出庭自辯，他稱去年6月中，透過社交媒體Instagram的廣告標籤「PTGF」找到事主，之後得知事主收費是1小時600元。二人後來相約於同年7月20日見面，當日「約會」期間，被告發現事主的鞋破損，所以在銅鑼灣花了二百多元買了一雙鞋予事主。「約會」期間，事主曾透露從事「PTGF（兼職女友）」為賺錢交學費，當日「約會」完結後，被告從銀行提取3000元予事主作報酬，而二人分開前事主曾說過身體不適。

事主曾向被告借15萬

被告事後透過Instagram慰問事主，事主突然表示要被告「補償她」，要求再次「約會」，二人遂在7月26日再次見面打桌球，被告當日也支付了3000元作為事主的報酬。被告又稱事主當天曾向他借款15萬元，惟事主沒有說明借錢原因，被告亦拒絕借錢要求。

指事主要求幫除內褲

被告憶述，事發當日事主主動約他唱卡啦OK，「唱K」期間事主去完洗手間後，突然變得「好攰」，走路及站立也不穩。被告遂建議事主去洗手間「洗個面」，事主出來後，被告發現事主的內褲褪到膝蓋位置，當被告詢問她：「點解底褲著到咁？」事主回答：「你幫我除咗佢囉。」被告遂應要求幫事主脫去內褲，並將內褲放到事主的背包內。由於事主仍現疲態，被告主動表示要送事主回家。

認為事主與男友設局陷害

被告續指，他扶事主離開卡啦OK後，並打算送事主到其親戚的住所，突然有男子上前問：「咩事呀。」又稱：「你約佢架嘛？」被告才意識到男子認識事主，後來該男子問被告：「畀咗錢未？」被告遂取出2000元放在事主背包。被告又稱，他發現該男子曾拍攝他，著男子不要拍時，男子要脅道：「一喺你畀多啲錢，一喺我放上網或者報警。」後來男子又曾要求被告支付10萬元，被告搖頭拒絕。被告聲稱，他因本案被羈押在荔枝角收押所時，才回想事件，認為是事主與該男子設局陷害他。

案件編號：DCCC398/2019