【香港01經濟論壇】陳茂波：大灣區造就本港創科機遇　人才為關鍵

全球進入創科新時代，惟本港不時被指落後內地以及其他競爭對手，鼓勵創新科技發展成為港府的目標。財政司司長陳茂波出席「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」時指，隨着粵港澳大灣區建設如火如荼，香港可望憑藉獨有的體制優勢，為大灣區發展成創科中心作出重要貢獻。

料本港可凝聚區內人才及產業

國務院於2月公布《粵港澳大灣區規劃綱要》，加上粵港澳大灣區建設領導小組於上月公布16條惠港措施，意味區內建設正式步入新台階。陳茂波表示，大灣區雲集眾多龍頭創科企業，具備將科研成果轉化的能力，加上區內深厚的製造業基礎，可望與本港互惠互利。他指出，本港具備一國兩制的體制優勢，有利凝聚區內人才及產業，協助將大灣區建成國際創新科技中心。

陳茂波認為，本港在創新科技的賽場上無疑落後，但後勁卻是不容低估，例如電子錢包在本港的普及程度雖然不如內地，但隨着金管局去年推出快速支付系統「轉數快」（FPS），只要有銀行戶口已能完成即時小額交易，並同時統一了二維碼（QR Code）支付的標準。

談到港府推動創科的努力，陳茂波相信鼓勵創科的關鍵在於人才，而本港大學雖有出色的基礎科研，但並不足以支持創科發展，必須致力營造有利創科產業的環境，吸引外來人才。

他介紹指，港府正於落馬洲河套地區興建港深創新及科技園，並以撥款支持科學園及數碼港擴建；在人才方面，港府近年先後推出及擴大境外人才輸入計劃，及科技專才培育計劃，期望吸納更多創新人才。而在稅務及政策安排方面，港府亦會積極「拆牆鬆綁」、檢討政府採購策略，並檢討已經過時的條例。