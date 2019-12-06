【逃犯條例】回樽機受損　太古可口可樂稱局勢無礙投資　續推減塑

反修例風波持續近半年，影響波及各行各業。太古可口可樂執行董事（香港及台灣）利偉達（Neil Waters）表示，無論是生意或通勤均受影響，衝突間位於中大的一部智能膠樽收集機亦受損，但仍對香港前景感樂觀，無礙在不同領域上投資。 回看本港回收業，去年堆填區每日接收556萬個PET 膠樽 （按每公噸約等於四萬個膠樽計算）。利偉達說，透過膠樽回收現金回贈計劃已回收約46萬個膠樽，但強調回樽機只是一個試驗，而非解決回收問題的唯一方案；同樣地，回收不能單靠生產商，需社會不同持份者協作，認為這是「Shared Responsibility（共同責任）」。

利偉達表示，反修例風波令生意及通勤均受影響，但仍對香港前景感樂觀。（勞敏儀攝）

示威遊行近月遍地開花，零售業影響首當其衝，利偉達形容這是一個艱難時期，毫無疑問對公司有一定影響，但強調對未來仍充滿信心。一部位於中大的一部智能膠樽收集機因示威活動受損，他稱要入校搬走、修復及重新在他處安置。

回樽機只是試驗 非唯一解決方法

太古可口可樂早前以每個膠樽回贈兩毫誘因，鼓勵市民回收，至上月底成功回收約46萬個膠樽，利偉達說「這看似一個很多的數目，但不要忘記每日有約500萬個膠樽棄於堆填區」，在改變大眾行為習慣上仍未算成功。他強調，回樽機只是一個試驗，不是唯一解決方法，一部只能處理400個膠樽，必須有其他便利方案協助，例如在屋苑、零售店加放回收箱。

利偉達稱，近年不斷提升產品包裝的可回收性及盡量使用再造物料。（勞敏儀攝）

期望各持份者出力回收

利偉達多次提及Closed-loop Recycling（閉環回收），期望明年落成、與歐綠保、碧瑤聯營的塑膠回收設施，除了令廢塑膠在地處理，亦提升市民回收意識，甚至成為習慣，認為這也是在展現本港最大飲品生產商的領導力。

有環團早前在多個沙灘進行廢飲料膠樽品牌調查，當中不少是來自可口可樂品牌。利偉達認為「無論多少個飲品膠樽出現在海洋都不能接受」，但認為單靠飲品生產商之力，無助完全解決問題，其他持份者如零售商、消費者、政府等亦需明白其責任及協助，否則任何回收均不會成功。

樽裝水全面使用再造膠

太古可口可樂早前承諾全線香港生產的「飛雪」礦物質水樽使用rPET再造膠料，預計最遲明年第一季全面更換；所有香港生產的有氣飲品膠樽將於明年底前加入25%rPET再造膠料。此外，該公司亦新增無菌包裝生產線，摒棄「熱灌」生產線技術，令原本樽身較厚的茶飲產品在明年四月起減少使用16%塑膠包裝物料。

利偉達表示，已非常主動而進取地達致4R（則減少、更新設計、回收及循環再造），例如已確認在170個地點安裝冷熱水加水站，包括辦公室、地鐵及商場，期望市民做到「Bring Your Own Container（自攜容器）」。