【逃犯條例】侍應涉刑毀太子站設施　辯方求押後答辯以取法律意見

自《逃犯條例》修訂引發的爭議，有示威者不滿港鐵，有人在9月初於太子站聚集，並就8月31警員入站執法一事，要求港鐵交出相關閉路電視片段，當晚旺角及太子站多個設施受破壞。有男侍應被指有份參與事件，被控一項刑事毀壞罪。案件今（5日）在西九龍法院再提堂，控方要求答辯；但辯方申請押後，並投訴警方在警署毆打被告、阻止他見律師等。主任裁判官羅德泉將案件押後至下月16日再訊，以待辯方給予法律意見。被告被拒保釋，繼續還柙。

2019年9月6日太子港鐵站受到嚴重破壞。(資料圖片)

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控方修改控罪內容

被告容志強，29歲，報稱侍應。他被控於今年9月6日在旺角港鐵站近E出口大堂犯案。控方今修改控罪內容，指他連同不明人士損壞6部出入閘機、8部售票機、1個電視螢幕、1部八達通查閱機、1支光管及1部閉路電視。原先的控罪指他另外毀壞1條扶手電梯及天花，但未有提及八達通查閱機。控方在上次提堂未修改控罪前，曾透露涉及設施約值22萬元。

被告投訴曾遭毆打

被告投訴在警署的茶水間遭4名警員毆打。此外，警方拒絕讓他查閱律師名單，並強逼他簽署未獲律師陪同下錄製的會面記錄。

上月3日區議員趙家賢在太古城中心被咬甩耳朵，被告其後涉以金屬棒攻擊咬耳男。據了解，警方暫未有就該案落案起訴被告。

案件編號：WKCC3648/2019