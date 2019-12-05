【逃犯條例】4中年漢涉9.15北角區襲擊及刑毀　案押後處理

反對修訂《逃犯條例》引發連串社會運動，其中於9月有網民發現在港島區「行街」，最後卻演變成多區衝突，在北角區更有疑是福建幫人士與黑衣示威者衝突，其中4名持香港身份證的中年男子，涉嫌襲擊及刑事毀壞被控，四4人的案件分別押後至月中及下月處理，各被告准繼續擔保。

4名年齡介乎39至63歲男子，控方分4案提控，全被控於今年9月15日在北角區犯案。當日民陣原訂舉行集會和遊行，惟警方發出反對通知書，但仍有大批市民自發在港島區「行街」，之後港島多處發生衝突。

兩被告或以其他方式處理

被告程世柱（43歲，裝修工人）被控一項刑事損壞罪，被指北角英皇道明園西街交界，無合法辯解而損壞屬於黃蔚喬的收音咪，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞；

被告黃國強（67歲，退休人士），被控一項襲擊罪：指他在北角道與春秧街交界襲擊蕭松靈及葛興光。

這兩人的案件，將押後至12月19日，待律政司考慮可否以非檢控的其他方式處理

另兩男案押後至明年1月再訊

另兩名被告：梁國偉（39歲，裝修工人），被指在北角英皇道355號至361號益新洋樓襲擊顏加星；及傅仰金（45歲，裝修工人），被指北角英皇道416至438號新都城大廈外襲擊Dickson Antony Ian。

梁及傅的案件則押後至明年1月16日，待辯方索取文件，期間各名被告可繼續擔保，除保釋金外不需遵守任何附加條件。

案件編號：ESCC 2669-2672/2019