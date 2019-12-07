房署皇后山邨、山麗苑項目動工　附近平房牆裂、天花變彎、爆魚缸

房委會公屋項目皇后山邨及居屋項目山麗苑，工程現正進行，但地盤附近平房住戶投訴，住屋疑受打樁工程影響，牆壁近月開始出現闊一吋的裂縫，甚至有平房的天花彎曲、滲水等。有住戶向記者指，平房横樑因為裂縫變得傾斜，附近的養魚場更因魚缸破裂受嚇而大片死魚。 候任區議員羅庭德曾向房委會求助及投訴，惟未獲回覆。房委會查詢回覆《香港01》查詢，指項目的地基工程已於去年完成，現正進行的是上蓋工程。房委會又指收到居民反映後，已即時與承建商跟進了解有關情況，現已暫停有關渠務閘板安裝工程。

位於粉嶺龍馬路，房委會轄下的公屋皇后山邨及居屋山麗苑正動工，附近平房出現裂縫。（麥凱茵攝）

皇后山邨及山麗苑預計2021年落成，粉嶺皇后山區候任區議員羅庭德表示，上周收到附近的平房居民的投訴，指項目開始打樁後住屋出現結構問題。他巡視後，發現至少六間在項目附近的平房，內外牆壁出現大小裂縫，有裂縫的闊度達一吋，亦有天花石屎剝落、變得彎曲不平，長久下去或有倒塌的危險。

屋頂橫樑傾斜

記者在周三（4日）實地視察，兩個位於項目地盤不足100米距離的平房，出現的結構問題嚴重，平房不少的批盪剝落露出，雖然有部分地方曾髹漆，但仍可清晰見到横樑因為裂縫變得傾斜。

聯力建築派員為徐伯上門維修，其後要求簽不追究文件，惟房委會與聯力建築在項目上沒有合約關係。（麥凱茵攝）

平房居民徐伯向記者說，自己的平房在1963年建成，樓齡56年，與地盤的距離只有一塊鐵板之隔，沒有工程隔音屏。他形容，打樁時平房會搖晃，屋內的物件因而散落一地，「震到坐也不是、站也不是，精神很受困擾，不是言語能夠形容。」平房的外牆由5月開始，出現裂開情況，廚房的天花滲水，積水浸着地板。



承建商曾派員為平房修補

受問題困擾，徐伯於是在5月21日到警署報案，房署分項工程承建商聯力建築在6月便派人為徐伯進行修補工程，包括加裝鐵柱鞏固橫樑及天花，及補上批盪。對方要求徐伯簽下不追究文件，文件列明工程無令平房出現結構性問題。徐伯坦言對文件不了解，僅交兒子處理，惟現時地盤再度打樁，他擔心平房的問題會轉差。

徐先生的養魚場天花明顯有向下陷的情況。（麥凱茵攝）

在徐伯對面的平房，損毀更為嚴重，天花以肉眼也能夠看到下陷，現時靠多枝鐵柱支撐。該平房的住戶徐先生指，自已在受影響地區亦有一個漁業的養殖場，走進漁場可見百多魚缸都有裂痕，上面用玻璃膠撫平修補。



魚場斷水魚缸破裂 損失達10萬元

經點算後，場內180個魚缸有近100個都出現破裂。徐先生解釋，魚缸開裂的情況由6月初打樁出現，因為經常損毀只能買玻璃膠自行修補，不能整批更換。他說：「打樁時會將缸內的水震出來，魚會嚇得『撞缸』，翌日便死了，賣不去。」另外，徐先生多年來靠平房外的一個水井打水養魚，最近水井變得乾涸，懷疑也與工程有關，「無水就養不到魚，怎樣做生意？估計最近損失至少10萬元。」

徐先生又向記者展示一段在6月拍攝的片段，可見平房內有支柱裂開，隨手能夠把石屎掏出來。他又引述指，早前曾與房委會代表開指，對方堅持樓宇狀兄無問題，對此大感不解：「如果他們覺得無問題，為何會幫我們加裝支柱呢？」他透露，早前曾向現任區議員民建聯鄧根年投訴，但未有下文，其後才有聯力建築的人員來進行維修工作。

協助居民的皇后山選區候任區議員羅庭德（右）表示，不少居民連政府的1823的熱線求助也不懂。（麥凱茵攝）

協助他們的皇后山候任區議員羅庭德表示，不少上年紀的村民連向政府查詢1823的熱線求助也不懂，他收到求助後發現距離工地直徑約100米的平房均有出現結構問題，認為事件嚴重，要求房委會盡快處理，「我們擔心會有日出現塌樓。」

羅庭德表示，周二（3日）已與房委會、承建商保華建築及村民一同開會，但他透露會上雙方未有就事件達成任何共識，包括是否對涉事民居進行獨立的結構檢查、會否承擔維修的費用，以及會否暫停打地樁。據悉，工程最初由聯力建築承接，但現時進度已由保華建築接手，並正打地樁處理水渠。

房委會：有安裝震動監察點 所有數據合設計要求

《香港01》就事件向房委會查詢，對方承認曾收到附近居民反映對在龍馬路附近渠務工程的閘板安裝的關注，已即時與承建商跟進了解有關情況。房委會強調，承建商在進行有關閘板安裝前有視察並考慮了周邊環境，從而訂定並選擇合適及符合法例的施工方案；在工程中亦已安裝震動監察點在合適位置，到目前為止所有監察數據均符合合約及設計要求。



房委員又指，承建商現時已暫停有關閘板安裝工程，若果居民有其他關注，房委會會與承建商跟進。對於聯力建築為居民安排補修工程一事，房委會則指保華建築是皇后山公營房屋發展計劃的承建商之一，並與聯力建築沒有合約關係。另外，項目的地基工程已於2018年完成，現正進行的主要是上蓋工程。