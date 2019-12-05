昂坪360推小童30元來回車票　冀吸家庭客

連月來的社會衝突影響訪港旅客數字，連帶大型旅遊景點的入場人數有所影響。不少大型遊樂設施亦相繼推出大減價及其他方式吸本地客，昂坪360今日(5日)公布即日至1月5日期間推出驚喜至「熊」價30元購買來回纜車門票，3歲至11歲小童，乘搭纜車的價格由原本的110元，減至30元，相信是為了吸家庭客為主。

，昂坪360今日公布即日至1月5日期間推出驚喜至「熊」價30元購買來回纜車門票。（資料圖片）

昂坪 360 董事總經理劉偉明表示，推出港人時光倒流價搭纜車優惠，以增加本地市場的份額，聖誕是傳統出遊旺季，希望透過今次與We Bare Bears的合作，配合小童30元來回纜車門票優惠，吸納家庭客源，提供多一個聖誕好去處的選擇。

根據新的優惠，小童昂坪纜車來回門票（標準車廂）將為30元（原價為110元）；水晶車廂 小童昂坪纜車來回門票為80元（原價為190元），昂坪360列明，3至11歲之小童只需於到訪當天在東涌纜車站票務處出示香港身分證正本，或持有合乎11歲或以下小童之香港出生證明書正或副本，根據《東涌吊車附例》，所有未滿12歲之小童必須有15歲或以上人歲或以上人士陪同方可乘搭纜車，不過昂坪纜車未有推出成人車票優惠。