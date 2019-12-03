反修例衝突致旅客大減　海洋公園CEO李繩宗：挑戰大過SARS

對於海洋公園的印象，不少人會想起「生日免費」、熊貓、哈佬喂鬼屋及大量內地旅行團。今年6月《逃犯條例》引起的風波，連月來的警民衝突仍未平息，7月起旅遊業急速走下坡，內地團打擊最大，恢復無期，連帶本港主題樂園亦大受影響。 海洋公園公司行政總裁李繩宗將於明年6月底退休，訪問期間多次提及2003年SARS期間的影響，在追問下承認，今年的社會運動時間長，的確是「挑戰大過SARS」，但指公園會以開源節流及在港人支持下「撐住」。他又兩度說：「內地市場係重要，但我哋已重點開拓新市場，菲律賓、印度及東南亞地區，發展唔錯」，不靠單一市場。仍有半年有多任期的他，相信退休前仍忙碌非常。

海洋公園行政總裁李繩宗明年中退休，但公園的多個項目仍未「趕上馬」故非常忙碌。（張浩維攝）

SARS無人出街 一星期停業一日​減開支

服務海洋公園25年的行政總裁李繩宗計劃於明年6月30日退休，日前他跟記者暢談服務公園多年的感受，由財務總監做起的他，對於公園入場人次及營運數字，特別敏感，兩個多小時的訪談中，提到公園曾面對1995年南朗山道山泥傾瀉、1997年禽流感、2000至2002年的科網爆破，以及多年來最大危機，2003年SARS肆虐，他形容當年入園人數急降，是主理園內第二個10年的重大挑戰，「嗰時問題係，因為係無人出街，你唔可以做啲乜嘢補救。」

他說，當時公園要開源節流，後期需一星期停業一日來維持營運，「SARS期間好多人『走咗』（死亡），市民心情唔好，可以做嘅嘢有限，免費都唔會有人嚟，我哋只可以停業一日，少出一日糧，幸同事齊心協力終能渡過。」當時復元無期，難免有所擔心，其後內地開放自由行，加上政府55億元貨款改善園區及擴展計劃，入場人數大大回升。

海洋公國現時仍有多項新設施陸續推出，相片為李繩宗（右三）早前為新海洋館工程施工時拍攝。（海洋公園提供）

李繩宗工作多年，經歷過公園的多番起跌，而今年因《逃犯條例》引起連月來的警民衝突，港島金鐘經常成為「主戰場」，交通受阻。他指公園近年的入場顧客比例，港人與遊客為四六比，遊客中有四成為內地客，但自7月起，來港旅客急降，成為了他退休前的所面對的重大挑戰，「今次挑戰大過SARS嗰時，因為時間比較長。」

主推「港人市場」 園內萬豪酒店周末入住率報佳音

對於再度「拆彈」他多次提到要主推「港人市場」，「要記得我哋有四成人係港人，呢幾個月港人入場係有上升，當然不能取代失去咗人數，但可見港人嘅支持。」園方近月推出不少優惠，除了宣傳原有的長者免費優惠外，再以減價吸客。

「其實我哋仲未知幾時會回復，『in the middle』（仍有事件當中），但都好感動，有退休朋友經過附近行山都入園食吓飯，叫做幫助增加人次，加上家庭客見外面不安寧，入嚟可休息吓，遠離吓。」又指落成不久的海洋公園萬豪酒店，在酒店業「寒流中」，周末有達9成入住率，平日亦有5至6成入住率，頗為意外，「好急都係本地家庭客，其實可見大家都係有休息一下嘅需要。」

剛過去的萬聖節，海洋公園因安全問題，首次提早結束哈佬喂活動。（資料圖片/張浩維攝）

寄語繼任人：要了解香港 留心香港人需要

入園人數急跌，其中一原因必然是內地自由行及團客減少，反修例示威也觸發內地網民及香港網民互罵，中港矛盾再燃，非只來購物的內地客來港旅遊意欲相信會有所影響，李坦言，社會活動後的復元期會很漫長，將會跟旅發局及其他旅遊代表討論。不只一次強調公園除了重視內地宣傳外，已開拓海外市場，「內地市場係重要，但我哋已重點開拓新市場，菲律賓、印度及東南亞地區，發展唔錯。如果熟悉香港嘅遊客都會明白呢次呢件事同遊客無關，好多地方唔危險，會支持香港。」他表示，現時已着手帶領團隊在多個市場，包括香港、菲律賓、台灣、韓國、印度及印尼展開研究，制定未來發展計劃，以應對未來旅遊業趨勢及遊客需要。

距離任期完結仍有大約半年時間，海洋公園早前已開始著手全球招聘工作，李繩宗於訪問中多次提到公園要以「港人優先」、「港人着想」，似乎新任行政總裁人選中，「愛香港」要必要條件，「我都好榮幸成為首華人CEO，我諗了解香港，留心香港人有需要嘅，營運主題公園要在競爭中求變、更新都好重要，希望新任CEO會係有遠見、富經驗、高層次發展，當然要做到港人為主，了解港人訴求都好重要。」