【逃犯條例】10.1中槍少年等7人案　有被告稱嫌麻煩不想申請法援

全港多區在十一國慶均發生警民衝突，其中中五學生曾志健在衝突中被警員槍傷。他和另外6人被控暴動等共5罪，案件今（5日）首次在區院提訊，所有被告暫毋須答辯。法官把案件押後至明年2月13日，並表示希望屆時各被告可透露是否認罪。案中年紀最長的被告庭上稱「嫌麻煩」，不想申請法援，法官即提醒他，區院最高刑期為監禁7年，但申請法援只需7天，著該被告再作考慮。

曾中槍受傷的被告曾志健，上庭時已能行動自如。(朱棨新攝)

案中7被告分別為陳珩（39歲，清潔工）、陳金國（19歲，學生）、李振文（25歲，程式員）、馮清華（21歲，學生）、郭小琴（22歲，女，學生）、曾志健（18歲，中五學生）及邱宏達（26歲，學生）。

辯方申請今日毋須答辯，押後讓他們向控方申請文件，以及讓部份被告申請法援。

39歲被告稱嫌麻煩不申請法援

未有律師代表的首被告，庭上透露打算日後審訊自行代表自己。法官則問他是否知道什麼是暴動罪，控罪要涉及多少人。首被告回答指，三五成群參與破壞社會安寧的活動。首被告又解釋，「嫌麻煩」而不申請法援，又稱他年紀大，自己的事應自己解決。

惟法官提醒他現面對的控罪嚴重，又指區院的最高刑期為監禁7年，但申請法援最多只需7日。

官希望被告下次提訊能透露是否認罪

法官把案件押後至明年2月13日，在區院再訊，各被告准繼續保釋，法官又表示希望屆時辯方可透露被告是否認罪。

首五名被告被控1項暴動罪，控罪指他們於本年10月1日在荃灣海壩街，與其他不知名人士參與暴動；首被告陳珩另被控1項縱火罪，控罪指他於同日同地，無合理辯解下用火損壞另一人財物。

而第五被告曾志健及第六被告邱宏達，被控1項暴動罪。控罪指他們於同日在荃灣大河道、大河道北及鱟地坊一帶，與其他不知名人士參與暴動。第五被告另被控於同日在鱟地坊一帶襲擊警務人員謝思明及曾家輝。

案件編號：DCCC 868/2019