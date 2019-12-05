【中一自行收生】學校關注國教　南屯官中：每月辦「國旗下講話」

美心集團創辦人伍沾德的長女伍淑清近月多次批評香港年輕人，昨日接受央媒訪問時更炮轟教育局自1997回歸後便「脫了節」，將香港目前的亂局歸咎沒有做好國民教育。 《香港01》翻查今日（5日）出版的《中學概覽2019／2020》，發現不少中學均將國民教育列入學校資料簡介，部分中學更將國教列為關注事項。其中，辦學團體為教育局的南屯門官立中學，在每月的第一個星期舉行升掛國旗儀式，又安排學生作「國旗下的講話」，目的是「分享與國情相關的議題，藉以加強同學的國民身份認同。」

《香港01》今日統計《概覽》內容，發現不少學校均有將國民教育列入學校簡介內容，大部分學校將國教併入德育及公民教育課程之中。（資料圖片）

2020年學年中一自行分配學位進入申請，申請表格於今日（4日）起派發，而家庭與學校合作事宜委員會今日亦一併發布《中學概覽2019／2020》，輯錄全港四百多所中學的基本資料，供家長參考。

《香港01》今日統計《概覽》內容，發現不少學校均有將國民教育列入學校簡介內容，大部分學校將國教併入德育及公民教育課程之中。其中在屯門區，佛教沈香林紀念中學指，該校組織不同類型的活動，如德育講座、清潔比賽、國慶升旗儀式及內地交流團等，以滲透德育元素，又結合中國歷史、生活與社會、通識、旅遊與款待及普通話等科目之日常教學，培養學生對國民身分的認同。

同區的南屯門官立中學則表示，除了定期的早會短講、班主任課、早讀課、講座、主題式的展板等等支援學生學習的活動外，亦在各科的教學中融入德育及公民教育。該校在每月的第一個星期舉行升掛國旗儀式，又安排學生作「國旗下的講話」，「分享與國情相關的議題，藉以加強同學的國民身份認同。」

圖為理大衝突期間一支區旗懸掛於路障。（資料圖片／羅國輝攝）

嗇色園主辦可藝中學在「德育及公民教育」項目中表示，從初中綜合人文科及高中通識科，將德育及公民教育議題滲入課堂及學校活動內，每月均舉行奏國歌及升國旗儀式，從而提高學生的國民意識。

位於東區的中華傳道會劉永生中學列明，該校會培訓公民教育大使同學，另外會透過國內考察、賑災、選舉、升旗禮以及學生分享等活動，「關心祖國民生、經濟、教育和外交。」

今年在反修例風波下，因應中國內地邊境口岸的抽檢程序嚴格，不少中小學均取消內地交流團。然而，部分中學仍然在《概覽》中表明會舉辦國內交流團，

其中台山商會中學列明會組織國內學習考察團，增加學生對祖國的認識和國民身份的認同。離島區的佛教筏可紀念中學則指，該校參加中國內地學習交流計劃、國情教育計劃，「到不同地區、如雲南、四川、上海等參觀探訪，全面認識祖國。」