【中一自行收生】全港逾5200個英中學額　深水埗增80學額升幅最多

中一自行收生程序開始，教育局今（5日）起派發申請表格。按教育局新一份「申請中一自行分配學位手冊」顯示，明年全港有約5,279個英中學額，較本學年增加約179個，增幅為3.5%；以2020學年的12歲學齡人口推算，明年英中學額為約12人爭一席，比去年11人爭一席更為激烈。比較各區英中學額數目，當中以深水埗區升幅最多，比本年增加80個英中學額，大幅增加37.2%。

中一自行收生程序開始，教育局今日起派發申請表格。（資料圖片）

下學年中一自行分配學位，下月二日接受申請。教育局今日向家長派發申請表及各區學位手冊。按最新一份《申請中一自行分配學位手冊》，明年自行收生階段，全港有約5,279個英中學額，較本年增加約179個，增幅為3.5%。

十八區的最新英中學額情況，除離島區沒有英文中學，六區的英中學額均有所升幅，以深水埗區升幅最多，下學年有295個，比本學年增加80個，大幅升37.2%。升幅主因是區內的瑪利諾神父教會學校及德雅中學過去兩個學年均沒有提供自行收生學額，今年則各有40個學額。

其次是元朗區，明年有421個英中學額，比本學年增加8.2%。另外，僅油尖旺區英中學額錄得下跌，明年有269個學額，比本學年減少4個，下跌1.5%。

今年無「加派學位」 元朗、沙田、北區須「加班」

根據教育局數據，預計未來五個學年，本港12歲學齡人口持續上升，2020學年升讀中一的適齡人口為63,300人即明年英中學額為約12人爭一學額，比去年11人爭一席更為激烈。

中學校長會主席鄧振強表示，雖然明年升中適齡學童人口持續上升，但今年教育局未有「加派」學位，維持每班派位31人。他指，整體英中學額上升，是因為部份地區學校需要「加班」，連帶增加英中學額。他指，個別區分學額供不應求，包括元朗、沙田、北區，故需要「加班」應付；大埔區的學校亦要「加班」以供應作北區的學額。