建制派召特別會議談大學保安　稱涉學生安全　泛民：干涉院校運作

反修例風波持續近六個月，大學校園上月演變為示威衝突戰場。立法會教育事務委員會今（6日）開會，通過召開特別會議討論大學管治及保安安排。有泛民議員在會上批評，基於大學自主原則，立法會不應該干涉校內保安問題，又指上月大學校園發生衝突，是因為政府無回應民間訴求和警方圍攻校園所致，認為改善大學保安不能夠解決。委員會主席葉劉淑儀則反駁，「大學保安好重要，如果做得唔好，隨時有暴徒入去，製做汽油彈，霸佔大學，燒埋條橋！」

反修例風波持續近六個月，大學校園上月演變為示威衝突戰場。（資料圖片）

民建聯立法會議員張國鈞向立法會教育事務委員會提出，要求召開特別會議討論大學管治及保安安排，另外，理大與中大於上月相繼被學生等長期佔領，令校園大量設施受損，關注大學如何善後、追究破壞責任及防止校園再被佔領。

民主黨許智峯：院校自主 非委員會討論範圍

民主黨立法會議員黃碧雲指，上月大學校園發生衝突，是因為政府無回應民間訴求和警方圍攻校園所致，認為討論及改善大學保安安排不能夠解決問題，批評建制派「捨本逐末」，「你係咪整度大閘，等所有嘅人唔入得、出得大學？……大學應該係開方嘅地場㗎嘛。」民主黨許智峯則指，大學管治是院校自主範圍，故大學保安並非委員會應要討論的範圍，若要召開特別會議，認改為討論政府如何幫助大學。

立法會教育事務委員會主席葉劉淑儀認為，應另召設特別會議，討論大學保安問題。（資料圖片）

葉劉淑儀：管治與管理難分清

不過，作為委員會主席的葉劉淑儀則反駁，討論大學保安涉及學生安全問題，「大學保安好重要，如果做得唔好，隨時有暴徒入去，製做汽油彈，霸佔大學，燒埋條橋。」她又指，有議員曾提出要討論教資會管治及修訂大學條例的議員法案，質疑大學管治為何不能夠討論。

衛生及服務界議員李國麟反駁，「管治、保安、管理係三個唔同的概念」，認為應予以釐清。她則認為概念難以分清，「管治點會唔包括安全、財政、善後，幾十歲人唔好扮無知啦。」會議最終以16票贊成，11票反對下，通過司開特別會議的安排建議。

民主黨立法會議員黃碧雲指，上月大學校園發生衝突，是因為政府無回應民間訴求和警方圍攻校園所致，認為討論及改善大學保安安排不能夠解決問題，批評建制派「捨本逐末」。（資料圖片）

容海恩要求成立小組 研究監管中小幼課本及教材

委員會會上亦有討論由新民黨議員容海恩提出，要求成立幼稚園、中小學教科書及教材編制事宜的小組委員會建議，研究監管學界教科書及教材。容在會上指，收到大量家長投訴，認為坊間的教科書及教材偏頗，教材極端政治化，投訴教育局不果，故提出成立小組改善現有教科書的評審制度，希望學校教育勿淪為政治的工具。工聯會何啟明表示支持，認為通識科不設教科書評審機制，無為課本作事實的檢查，做法並不恰當，「教科書對小朋係真理，如果教育局唔審，係不可思議。」



葉建源：工作紙送審實際不可行 「老師唔洗教啦」

不過，教育界立法會議員葉建源則指，過往中小學教科書的評審制度恆之有效，近日通識科亦設有「自願送審機制」，質疑成立小組另作跟進的需要性。他又直言，將工作紙等練習教材送審，是運作上完全並不可行，「老師基本上就唔駛教」，認為委員會無需要浪費時間討論不可行的建議。區諾軒則認為，過往通識科老師均會使用不同教材去授課，活用不同資料，不同意老師教學偏頗，認為應要相信教師尊業。