沙田瀝源廣場吉野家　淡水冷卻塔驗出退伍軍人桿菌超標逾2倍

機電工程署今日（6日）公布，該署在今年11月的例行巡查共檢測了來自53幢建築物的88個淡水冷卻塔水樣本，當中兩個樣本驗出的退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1 000菌落的上限值。其中一個樣本取自沙田瀝源廣場吉野家分店，該水樣本被驗出退伍軍人桿菌超標2.3倍，機電署已按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求採取適當消毒措施，該冷卻塔擁有人目前已經消毒，並正等候化驗結果。 記者向該吉野家分店查詢，店員指不了解事件，稍後事務部或會回覆。

有吉野家分店淡水冷卻塔水樣本退伍軍人桿菌超標逾2倍。 （資料圖片）

11月兩宗個案的冷卻塔分別位於沙田瀝源街6號瀝源邨瀝源廣場2 樓 C213A 號舖及香港仔石排灣道102號香港仔漁類批發市場C 辦公室。根據吉野家官方網頁，在沙田其中一個分店地址與機電署公布檢測含菌水樣本的地址相符。

該吉野家分店的水樣本被驗出退伍軍人桿菌總濃度為每毫升3300菌落，即超標2.3倍；而香港仔漁類批發市場辦公室的退伍軍人桿菌總濃度為每毫升1500菌落，即超標50%。機電署已按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求採取適當消毒措施，該兩宗個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作，並正等候化驗結果。

有吉野家分店水樣本被驗出退伍軍人桿菌超標逾2倍。圖片只為示意圖。 （資料圖片）

機電署今年首11個月的例行巡查共檢測了來自578幢建築物的872個淡水冷卻塔水樣本，當中有16個水樣本的退伍軍人桿菌總濃度等於或超過其上限值及已發出「妨擾事故通知」，署方提醒淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌的滋生。