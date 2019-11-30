醫管局主席梁智仁將卸任：香港正經歷前所未見困難　范鴻齡明接任

梁智仁擔任醫院管理局主席一職6年，即將卸任，明天（1日）由行會成員羅范椒芬兄長、中信泰富前董事總經理范鴻齡接任。梁智仁在離任前夕，向醫管局員工發信，感謝同事付出，又指香港現時正經歷前所未見的困難，他相信同事會繼續秉持專業精神，克盡己任，為香港市民提供以病人為本的服務。他也呼籲員工支持新任主席范鴻齡，與他合作。

梁智仁擔任醫院管理局主席一職6年，今天是他任期最後一天。 （資料圖片／洪嘉徽攝）

梁智仁發出予員工的信件指，過去6年他與員工經歷無數風浪，看到員工在挑戰面前從不畏縮後退，就像每年冬季流感高峰期在緊絀資源下，仍積極應對，凡事以病人福祉為依歸，「萬分感謝同事鞠躬盡瘁，無私奉獻。」

他並指，香港現時正經歷前所未見的困難，他相信員工會繼續秉持專業精神，克盡己任，為香港市民提供以病人為本的服務。他也呼籲員工支持新任主席范鴻齡，與他合作。



現年77歲的梁智仁在1965年畢業於香港大學醫學院，在港大及瑪麗醫院工作38年，其後擔任公開大學校長10年。他於1990年被委任為首屆醫管局大會成員，2013年被委任為醫管局主席，今天是他任期最後一天。

范鴻齡2018年才加入醫管局，事隔一年便更上一層樓。（資料圖片）

范鴻齡曾任多項公職，有「公職王」之稱

行會成員羅范椒芬兄長范鴻齡的任期將於明日展開。范鴻齡曾任多項公職，有「公職王」之稱，包括行政長官創新及策略發展顧問團、西九文化區管理局董事局和香港金融發展局，但醫療相關的公職僅自去年起獲委任為醫管局大會成員，並出任醫管局大會轄下財務委員會、人力資源委員會、醫療服務發展委員會及中央投標委員會成員，自今年4月起出任葵涌醫院及瑪嘉烈醫院管治委員會成員。