醫管局完成檢討報告　倡減會議、前線參與管理決策須兼顧臨床

公營醫療系統負擔沉重，今年初有公立醫院醫護人員接連作出控訴，指控醫院管理局行政及管理低效、開會頻繁，影響醫護人員的臨床工作。醫管局主席梁智仁在3月成立一個專責小組檢討，上月完成檢討報告。 報告提出5項建議，包括在冬季服務高峰期間，盡量減省各類行政會議；前線參與管理決策的同時，亦需顧及其臨床職務的需要；主管或聯網總監定期檢視各委員會的組成及運作需要等。

專責小組在今年7月，聽取了三個職員協商委員會就如何理順資源申請，以及統籌委員會和中央委員會運作及會議安排的意見，亦邀請同事發表意見。小組已於11月向醫管局大會提交報告，並獲通過。局方稍後將與不同的職員協商委員會委員會面，闡述報告內容。

專責小組指，認同醫管局制訂和推行政策時，需聽取臨床專科人員意見，安排不同會議，就各項策略和政策，以及討論有關服務發展和服務模式的跨部門協調工作。但小組認為，局方需精簡臨床醫護人員在總辦事處和聯網層面管理程序的參與，並理順前線同事參與統籌委員會及中央委員會的工作。

有醫護人員指控醫院管理局行政及管理低效、開會頻繁，影響醫護人員的臨床工作。 （資料圖片）

小組提出5項建議。第一，在冬季服務高峰期間，盡量减省各類行政會議。第二，在前線參與管理決策的同時，亦需顧及其臨床職務的需要。第三，總監、主管或聯網總監定期檢視各委員會的組成及運作需要。第四，加強與前線員工溝通，強化溝通平台，增加統籌委員會的工作透明度，並告知員工討論結果。第五，加強總監在領導和管理統籌委員會及中央委員會工作方面，擔當更重要的角色，以落實不同工作計劃。

另外，醫管局現正與政府商討由2021/22年起繼續以每三年為一周期的撥款安排，以便規劃及發展未來的服務。制訂周年工作計劃前，總辦事處需向聯網、各統籌委員會及中央委員會提供來年的預計額外資源，包括人手及新增撥款，並加强行政支援，精簡周年計劃的周期，以減省前線同事的行政工作。

醫管局主席梁智仁在3月成立一個專責小組檢討醫管局的行政及管理問題。 （資料圖片／洪嘉徽攝）

今年初有公立醫院醫護人員接連作出控訴，指控政府及醫院管理局在公營醫療上政策有失誤、管理低效，其後食衞局局長陳肇始指，醫管局在行政效率、行政效能上都有改善空間，要求醫管局就此進行檢討。醫管局主席梁智仁在3月稱已通過成立一個專責小組，認真檢視醫管局大會的決策過程、臨床醫生參與策略及管理的情況，由他擔任小組主席，預計需花6至9個月完成檢視，希望可提升醫管局的效率。