范鴻齡稱17名海外醫生近月拒絕聘書　將設小組研醫管局可持續發展

醫院管理局新任主席范鴻齡今（5日）與傳媒茶聚，透露醫管局今年本欲聘請36名有限度註冊的海外醫生，但當中有17人，即約一半醫生在接獲聘書後，近月卻突然「打退堂鼓」拒絕來港，他估計與近期社會局勢不穩有關。 公立醫院醫護流失率屢創新高，而海外醫生也不能成為「止血」的良方，范鴻齡今表示，計劃在醫管局大會提出成立一個專責小組，探討公營醫療系統的可持續發展，短期目標是挽留人手，另外也會研究縮短服務輪候時間及發展智慧醫院，制定短中長期策略，持續推出改善醫管局的新政策。

范鴻齡就任醫管局主席一職，為期兩年。（鄭翠碧攝）

范鴻齡表示，加入醫管局大會擔任成員一年，認為醫管局的效率相當不錯，例如可以每年本地生產總值（GDP）的3%去服務超過2000萬的病人人次，雖然病房迫爆，需要加床，「但都好乾淨。」



不過，他希望在任內可以改善甚至解決公營醫療系統的可持續性問題。他認為醫護人手短缺的確是一個問題，但只是問題一部分，即使突然聘請到大量醫生填補空缺，或者只會令本來使用私營醫療服務的市民回流到使用公營服務，再加上人口老化，公營醫療問題只會再次出現，因此檢討可持續發展有必要性。