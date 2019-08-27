林鄭稱組裝合成法可降建築成本　長遠冀設本地工廠生產組件

特首林鄭月娥今日（27日）出席組裝合成建築法國際會議時，表明「組裝合成」建築法（MiC）可降低建築成本。她說，目前本港MiC項目均由內地輸入建築組件，但她長遠希望在香港興建生產工廠，以生產本地建築組件。 不過，根據活動的採訪通知，並未有列明林鄭月娥會出席活動，出席嘉賓只見發展局局長黃偉綸，以及運輸及房屋局副局長蘇偉文。

特首林鄭月娥出席組裝合成建築法國際會議。（行政長官辦公室圖片）

林鄭月娥於致辭時指出，政府會持續投資基建發展，在未來數年政府年度基本工程開支將達到1,000億元。

但她稱，現時本港正面對勞動力短缺和勞動力老齡化，同時亦難以吸引年輕人入行。因此，在建築成本方面，香港是亞洲城市中是最昂貴的城市，更在世界排名中排名第五。

MiC分階段應用於政府建築

為了解決問題，林鄭指出，建築業應採用創新和應用技術，她又指，發展局與香港大學已於2017年進行研究，證明使用MiC不單可降低項目成本及施工時間等，更能減少浪費。

她說，MiC將分階段應用於政府建築項目，如員工宿舍、學校、政府辦公室、公務員學院等；至於其他由政府資助的建築，他們亦會鼓勵使用MiC；而在私人項目中，她稱政府已製定MiC指引，以協助合符條例要求，至今已有7個Mic系統被預先接受。

短期可從內地入口建築組件

她又說，本港短期可從內地入口建築組件，又指數月前曾參觀粵港澳大灣區等地方。長遠而言，則要探索在本地生產組件的可行性，期望將大部分地盤工序變成類似工廠的生產程序。