玉鳳牌野生竹笙防腐劑二氧化硫含量超標　食安中心籲停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（6日）公布，玉鳳牌野生竹笙樣本的的防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，而樣本的食物標籤亦未有標明添加劑的作用類別及其名稱。食安中心呼籲市民停止食用受影響批次產品。食安中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。

食物安全中心今日（6日）公布，一個預先包裝竹笙樣本的防腐劑二氧化硫含量超出法例標準。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（6日）公布，一個預先包裝竹笙樣本的防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，而樣本的食物標籤亦未有標明添加劑的作用類別及其名稱。市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下︰ 產品名稱：野生竹笙 品牌：玉鳳牌 原產地：中國 包裝商：福建省古田縣城東玉鳳食用菌經營部 淨重：每包100克 此日期或之前食用︰2021年9月23日

食安中心透過恆常的食物監測計劃，從紅磡一店鋪抽取上述竹笙樣本作檢測。結果顯示，樣本含百萬分之六千七百三十的二氧化硫，超出法例標準的百萬分之五百，而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

食安中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。而有關進口商及供應商「錦發公司」亦按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電供應商熱線9655 5833，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源；並會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動，而調查仍然繼續。

食安中心指出，二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。這種防腐劑屬低毒性，可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。