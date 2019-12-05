「白鴿牌」罐頭芥菜含二氧化硫無標明　食安中心促回收及停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今（5日）公布，「白鴿牌」華南菜的罐頭芥菜樣本含二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。 食安中心已知會批發商回收，另呼籲市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。食安中心仍繼續調查，亦將採取適當行動。

食物環境衞生署食物安全中心今（5日）公布，罐頭芥菜「白鴿牌」華南菜樣本含二氧化硫，需要回收。(資料圖片)

涉事罐頭由金龍食品貿易有限公司總代理，來源地是泰國，中心發言人表示，中心透過恆常的食物監測計劃，從青衣一超級市場抽取上述芥菜樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

發言人續說，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。而有關總代理亦正按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電總代理熱線2566 3007，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。這種防腐劑屬低毒性，可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高均可被判罰款五萬元及監禁六個月。