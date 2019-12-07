劏房戶哭訴催淚煙入屋兒子出疹　難通風須借宿　社區前進籲停濫發

警方使用催淚彈的數量及成分備受關注。有旺角街坊表示，8月開始在旺角多處密集式施放催淚彈，令他們苦不堪言，有街坊形容影響比十號風球更甚。其中劏房戶高女士哭訴，其住處受催淚煙影響，她及其五歲兒子要避走，已無家可歸近月，其兒子疑因催淚彈而出紅疹，至今未退散。協助他們的社區前進油尖旺候任區議員質疑政府無妥善的善後工作，要求政府公布催淚彈成分，並促警方檢視頻放催淚彈的策略部署，要深切考慮社區及健康因素。

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劏房無法通風 一個月後重返仍有刺鼻氣味

高女士表示，其劏房單位位於西洋菜街中段但並非面向大街，事發在上月停課前夕，在凌晨2、3時開了冷氣機睡覺，她因催淚煙的刺鼻氣咪而醒，並感到呼吸困難，便帶其五歲兒子急離住處。後來她嘗試重返住處打算清潔，但都因濃烈的催淚煙味道而未能逗留。

她稱於12月1日再返該劏房，戴了口罩都嗅到刺鼻氣味，半小時後其舌頭都感到麻痹。油尖旺候任區議員旺角南的朱江瑋昨日曾陪同高女士重返該劏房，他說無戴口罩入內都聞到有刺鼻氣味。他指，該劏房只得一個連住冷氣機的細窗口，無法打開以疏通空氣。

五歲子出紅疹至今 四出借宿

高女士並展示多張其五歲兒子在事發後出紅疹的相片，指他會皮膚痕癢，至今都未完全退散，「作為媽媽真係好心疼。」她指，事發後要到處借宿，劏房內的所有物品包括衣物都無法帶走，已搬了四個住處，包括到屯門友人處及曾到內地等，惟兒子在旺角區就讀，要長車程返學。

家長擔憂催淚煙殘留學校

另外，彌敦道居民梁女士表示，催淚彈「放題」的聲響令她擔驚受怕，形容「比十號風球仲驚。」她的情緒受影響，因而有失眠。家長張先生關注，油麻地一帶的學校都是受催淚煙影響的範圍，引述指他知道有學校小朋友肚瀉了一個星期，但學校只由工友清潔，而催淚彈成分未明，質疑一般的清潔方法是否有用。

油麻地南候任區議員胡穗珊亦表示，早前催淚彈射至果欄附近後，曾向當區三間小學家長查詢校方有關催彈殘餘清理的問題，亦接獲家長憂慮，警方從無公佈成份，無法針對性使用清潔劑及方法，難以確保有害物質已清除，她亦關注清潔工友的防護裝備是否足夠。

大南候任區議員李國權表示，非常質疑政府並無妥善的善後工作，來屆區議會將設工作小組跟進，他希望警方檢視頻放催淚彈的策略部署，深切考慮地區居民及健康因素。