【立法會】議員質詢催淚煙影響　羅致光：燒烤產生的二噁英高得多

立法會大會今早（4日）復會，保安局局長李家超、勞工及福利局局長羅致光等官員，將回應議員口頭質詢，議題包括政府應對安老院受催淚煙波及問題、催淚煙成份、保障記者採訪時免受警務人員無理針對、暫停讓公眾查閱警員身份等問題。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

【1645】立法會通過委任岑耀信為終審法院非常任法官，以及委任潘兆初為高等法院首席法官的議案。政務司長張建宗表示，岑耀信地位崇高，聲譽卓著；潘兆初為官持正不阿，在業界深得敬重，相信兩人是合適人選。

經民聯梁美芬指，委任外籍法官審理本地案件，能取其所長，但面對一些具爭議的案件，例如涉及國家主權利益，以及社會道德倫理觀念的案件，令部份人擔心會有問題，希望當局委任法官時要考慮。法律界郭榮鏗表示，建制派不應以政治眼鏡看待今次委任工作，強調法官只會以理據和法律原則判案。

【1205】民主派議員朱凱迪質疑，政府和警方表示在公眾活動前會通報鄰近路線的社福機構，他以8月4日警方予其中一個社福機構的通告，只著他們自行關好門窗，並沒有提供更多資訊如應對方法或清潔指引。羅致光指，他們有既定程序處理，已事先通知「預定遊行路線」會受影響之院社，惟示威者的行動路線會改變，無法預先通報所有院社，但事後會跟進相關情況。



【1140】工黨議員張超雄提出口頭質詢，指警方驅散示威者行動期間，有多宗安老及康復服務單位內人士因吸入催淚煙而不適的個案，要求政府交代催淚煙的成分及對社福機構的影響。

勞工及福利局局長羅致光回應指，根據食物及衛生局局長提供的資料，催淚煙的影響「輕微」，在大型公眾活動前亦已通報附近的社福中心，著他們自行作出相應措施應對。

至於催淚彈成分，羅致光指涉及警方行動部處，不適宜公開。建制派議員劉業強亦指，政府公開催淚彈的成分或可釋除公眾疑慮，惟羅致光表示政府沒有公開的打算。有建制派議員認為示威者燃燒垃圾釋出的二噁英，相比催淚煙釋出的二噁英更多，羅致光對此表示認同，並指催淚煙中的二噁英絕無僅有，「比燒嘢更少」，但張超雄質疑有研究指催淚煙會帶來的長遠影響，包括生理及心理層面，並非如政府所指，只會令皮膚及呼吸系統帶來輕微不適。