【城大衝突】政府拒公開催淚彈成分　又一村村民眾籌化驗自保

城市大學早前爆發衝突，警方於歌和老街與達之路交界發射多枚催淚彈。由於催淚煙成分未公開，公眾對社區安全有憂慮，有又一村村民發起眾籌，針對受催淚煙污染最嚴重的達之路北端，作環境樣本的實驗室測試。發起人表示，希望能籌集資金盡快進行測試，因為若不及早解決問題，有可能持續對下一代造成永久損害。

11月12日，防暴警察在歌老和歌向城大校園施放催淚彈。（資料圖片 / 羅國輝攝）

候任又一村區議員劉偉聰批評，測驗本應為政府及有關部門之責，不應該要市民自掏血汗錢兼政府之職。（Facebook截圖） 候任又一村區議員、大律師劉偉聰在社交網站發文指，有一名又一村村民在網上發起眾籌，希望針對受催淚煙污染最嚴重的達之路北端，即近畢架山峰位置，作環境樣本的實驗室測試。劉偉聰表示，希望各村民支持眾籌，同時希望環保署能作全港性空氣及土壤檢驗，令市民安心。他又批評，測驗本應為政府及有關部門之責，不應該要市民自掏血汗錢兼政府之職。

該村民在眾籌網站Umadx上稱，已諮詢一家業界頂級、已獲認證的測試機構，測試三個泥土樣本中的二噁英、多環芳香烴（PAH）及多氯聯苯（PCB）含量，需花費多於4萬港元。他表示，會在外國進行二噁英測試，兩星期以後才有結果，而PAH和PCB測試則可在幾天內完成。眾籌將於20日後結束，截至今日（12月2日）下午7時，共籌得4,800元，只達目標42,630元的一成。

發起人在網上自稱「Dogfather & investor」，他表示最近全城充斥催淚煙，記者患上氯痤瘡、無數瀕死的雀鳥由天上掉下，種種跡象皆顯示社區環境出問題。但警方至今拒絕透露催淚煙的成分，加上政府對公眾安全置若罔聞，根本無法令市民大眾安心。他認為市民需要知道更多有關催淚煙資訊，以便有效應對，與其坐等政府，他決定主動舉行眾籌，針對受催淚煙污染最嚴重的達之路北端，作環境樣本的實驗室測試。

發起人稱，市民需要知道更多有關催淚煙資訊，以便有效應對，與其坐等政府，他決定主動舉行眾籌。（網站截圖）

記者今日在又一村附近巡視，於歌和老街與達之路的馬路上發現一隻死雀；而石硤尾公園則不見死雀。記者再向附近的私人屋苑住戶查詢，當中兩戶均表示不覺得空氣有異樣，也沒有發現死雀。屋苑的保安員戴上口罩，他們指不覺得空氣特別差，但也見過一、兩隻死雀。