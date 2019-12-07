撐反修例印傭無續簽證遭遣返　網民中環集會聲援

曾表態支持反修例示威者、身兼網媒「Migran Pos」創辦人的印尼家庭傭工Yuli Riswati，因工作簽證逾期未有續期，被入境處上門拘捕，隨後更被拘留一個月，至本月2日遭正式遞解出境，返回印尼，投訴拘押受不人道對待。 有反修例示威者指Yuli同樣是「手足」，關心香港發生的事，又會透過報道向其他印傭解釋，批評入境處的做法是針對Yuli及製造白色恐怖，因此發起今天（7日）在中環愛丁堡廣場舉辦聲援集會，表達支持Yuli及普世價值，集會已獲發不反對通知書。

▼點擊重溫直播▼

Yuli在港工作10年，除任職印傭外，亦業餘寫作。（「singintaiwan」Youtube短片截圖）

Yuli越洋以廣東話說「好多謝香港人」

大會主辦人在會上即時致電給Yuli，她以廣東話說「好多謝香港人」，又稱正在服藥，身健較之前有改善。她希望香港人除了要支持她外，也要支持其他的少數族裔，「要幫唔係幫我一個，要幫大家」，台下的人士則高叫「支持你」作回應。

她透過網上直播看到集會，對此十分感動，並一度哽咽。她強調，在青山灣入境事務中心（簡稱CIC）羈留時由一名男醫生檢查，作為一名伊斯蘭教徒感到受冒犯。

+ 4 + 3 + 2

Yuli朋友：羈留時冷水洗澡致病倒

Yuli的朋友阿飛到台上分享，認為事件顯示入境處的權力幾乎是不容挑戰；據Yuli律師指，即使採取法律行動司法覆核遞解出境令，成數也非常低；其僱主想為Yuli申請行街紙，並表明會繼續聘用她，但入境處以Yuli 無親無故亦無住處拒絕。

阿飛又指，到CIC羈留中心探訪時，看到Yuli的神情非常憔悴，原來羈留人士在中心用冷水洗澡，Yuli也因此病倒，卻只獲分派一粒不知名的藥丸。

Yuli朋友阿飛早前到過羈留中心，發現Yuli 受到不人道的對待。（李澤彤攝）

Yuli創辦印尼文網媒報道反修例遊行

Yuli在港工作10年，除任職印傭外，亦業餘寫作，包括曾投稿於被射傷右眼的印尼女記者工作的印尼文媒體「SUARA」，去年更獲得台灣移民工文學獎優選獎，她曾接受傳媒訪問，表態支持反修例運動的示威者，亦創辦印尼文網媒「Migran Pos」，並趁周日休假期間，參與本港反修例遊行報道。

她今年初與僱主簽訂兩年合約，入境處在9月以忘記續期工作簽證為由，上門將其拘捕，兩個月她獲撤銷「過期居留」控罪，但同日入境處將其拘留於青山灣入境事務中心，她投訴期間曾受不人道對待，至本月2日她被遞解出境。