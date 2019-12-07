香港美國商會會長早泰娜被拒入境澳門　遭扣留兩小時

路透社今日（7日）報道，香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）今日遭澳門當局拒絕其入境，並被當地入境部門扣留近兩小時，當局並無向她解釋拒絕其入境的原因。早泰娜今日向路透社指，她從香港前往澳門，打算出席香港美國商會於澳門舉行的宴會，惟被拒入境。

香港美國商會會長Tara Joseph被拒入境澳門。（資料圖片／歐嘉樂攝）

早泰娜早前曾多次就本港持續近半年的反修例風波發表意見，她10月於午餐會中指，反修例運動持續，的確有在港的美國企業擔心難吸引人才。她又坦言對《香港人權與民主法案》有憂慮，擔心法案會帶來意外後果，可能影響商界在香港投資及對法治的信心。

早泰娜於7月亦曾發新聞稿，引述美商會進行的調查指，港府必須正式宣布撤回《逃犯條例》修訂，以去除市民疑慮；並就修例而引發的社會動盪進行獨立調查。

早泰娜（左一）10月於午餐會中指，反修例運動持續，的確有在港的美國企業擔心難吸引人才。（資料圖片／歐嘉樂攝）

美國商會：希望只是對近期事件過度反應

香港美國商會回應指，主席葛里夫（Robert Grieves）亦被拒入境，他和早泰娜同樣未被告知遭拒入境的原因，二人更要簽署聲明，指是自願不進入澳門，其後順利回港。商會指對事件感困惑，因二人只是到出席商會在澳門年度聚會的社交場合，而商會亦一直支持大灣區商業發展。商會希望事件只是對近期事件的過度反應（over reaction），國際商貿可穩步向前。

澳門議員蘇嘉豪：莫名奇妙，反應過敏​

澳門立法會議員蘇嘉豪批評澳門當局做法「莫名奇妙」，他估計或因本月20日是澳門回歸20周年及行政長官就職典禮，國家主席習近平有可能到臨澳門，當局認為是敏感時期，故拒絕早泰娜入境。蘇斥澳門當局反應過敏，並擔心此舉會有反效果，指澳門有賭場及不同公司都是美資，「（澳門）政府係自己捲入去中美貿易矛盾中！」

蘇又指，近年官方拒絕入境的時期及人士亦難以觸摸，他亦多次要求當局提供相關資料，惟遭當局拒絕，蘇質疑此舉令立法會難以監察東局有否濫權。