立法會鐵路小組通過　促港鐵公開車站催淚氣體濃度、831閉路電視

立法會鐵路事宜小組委員會今早（6日）召開會議，公民黨立法會議員譚文豪於會上提出兩項動議，分別要求港鐵公開831事件所有閉路電視片段，以及港鐵須定期量度並公布各車站內與催淚氣體有關的污染物濃度，以上兩項無約束力議案均獲通過。

立法會鐵路事宜小組委員會成員、公民黨議員譚文豪今早提出兩項無約束力議案，涉要求港鐵公開各車站的催淚氣體濃度，以及公開831事件的所有閉路電視片段，最終經投票獲通過。（資料圖片）

鐵路事宜小組委員會今早召開會議，當中討論沙中線工程進度、港鐵設施被破壞，以及機電工程處開設兩名常額首長級職位事宜。至最後一項事項討論完畢後，委員會主席、工聯會的陸頌雄宣布會議結束，惟公民黨譚文豪要求響鐘讓其他議員返回會議室投票其動議的無約束力議案。

其後，27名委員當中有13人出席，多名建制派議員缺席。最終譚文豪提出的兩項議案，包括警方曾在港鐵站內施放催淚氣體，要求港鐵定期量度、公布各站的有關催淚氣體污染濃度，並徹底清理相關車站，以保障市民健康。13名議員中共有8位贊成，4位反對包括自由黨張宇人、工聯會何啟明、謝偉銓、民建聯梁志祥，1位棄權為勞聯的潘兆平。

831遊行示威衝突，晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，多名示威者被制服後蹲下等待警方押走。（余俊亮攝）

至於另一議案，則關於831太子站警民衝突事件，要求港鐵公開所有閉路電視片段，包括但不限於8月31日晚上至翌日清晨，於太子站及荔枝角站的所有閉路電視完整影片，以釋公眾疑慮。13名議員共有8位贊成，3位反對包括張宇人、何啟明、謝偉銓，2位棄權分別為潘兆平及謝偉銓。

而另一動議由工聯會議員何啟明提出，要求港鐵加強保障市民及員工安全動議，則不獲通過。