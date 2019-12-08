公營機構試用計劃擴大資助範圍　楊偉雄：明年全港科研企業可申請

創新及科技局局長楊偉雄今(8日)於網誌撰文指，港府的「公營機構試用計劃」，為研發項目提供額外資助製作原型或樣板，在政府部門、公共機構、非牟利行業商會和慈善團體等公營機構試用。他表示，明年首季開始，局方會將資助範圍，由現時創新及科技基金資助的研發項目及科學園、數碼港的企業，擴大至全港所有進行科研的公司。

「公營機構試用計劃」過去主要惠及創新及科技基金資助的研發項目及科學園、數碼港的企業，明年起將開放予全港所有進行科研的公司申請。（資料圖片）

楊偉雄指，「公營機構試用計劃」一方面協助研發項目在推出市場前獲得大規模落地試用和技術改良的機會，亦藉著公營機構試用的實證(track record) ，提高研發項目商品化的可能。他舉例指，由汽車科技研發中心研發，現已推出市場應用的「電動車流動快速充電機」，曾得益於早期香港汽車會的試用，現已產量化。

他續指，自2011年推行計劃至今，已資助200多個項目，惠及逾140個公營機構，資助額逾4億元，隨著近年創科氛圍好轉及計劃愈趨成熟，單計今年頭10個月，資助額已比去年全年上升兩倍有多。



他又提到，創科局亦於去年底推出「公營機構試用計劃服務台」(help desk)，協助合資格的計劃申請者配對合適的政府部門或公營機構。為進一步促進研發成果實踐化及商品化，由明年首季開始，將會擴大計劃資助範圍，全港所有進行科研的公司均可申請。