香港美國商會主席及會長遭拒入境澳門　保安司：從報道才知悉事件

香港美國商會商會主席葛理福（Robert Grieves）及會長早泰娜（Tara Joseph）昨日（7日）一同被拒入境澳門，二人未被告知遭拒入境的原因，數小時後需簽署「自願不進入澳門」聲明，其後順利回港。 澳門保安司司長黃少澤今日（8日）出席公開活動後回應指，他是通過媒體報道才得悉事件，但不會對個別個案作出評論，重申每個國家和地區都有自身的出入境政策。

香港美國商會會長早泰娜同被拒入境澳門。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港美國商會商會主席葛理福同樣都被拒入境澳門。（資料圖片）

黃少澤：安全風險及威脅是唯一考量

澳門新聞局發稿指，就有鄰近地區外國商會負責人被拒入境一事，黃少澤表示自己是通過媒體報道才得悉事件，但不會對個別個案作出評論。

黃少澤重申，每個國家和地區都有自身的出入境政策，在澳門根據 《內部保安綱要法》十七條第一款第四項規定，警方有義務有責任確保澳門安全，口岸控制方面亦是同一原則。他強調，執行上述法律規定時，入境人員的身份及職業並不在考慮範圍，安全風險及安全威脅才是唯一考量，對這個法規的執行，從來都是具體個案、具體分析。

黃少澤又指，新一屆政府在保安範疇的方面，首先是工作的延續，當中尤其以維護社會治安穩定為首位。他亦強調，警民合作、民防安全及國家安全亦是工作重點。

保安司司長黃少澤今日（8日）出席公開活動後回應指，他是通過媒體報道才得悉事件，但不會對個別個案作出評論。（澳門新聞局圖片）

被問及日前到北京參加任前培訓時與領導人會面的內容，黃少澤回應指，中央政府期望新一屆政府主要官員和檢察長，需要做到忠於國家、勇於擔當、勤政愛民、清正廉潔這四方面的要求，他認為這是官員應有的職責。