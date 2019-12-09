【逃犯條例】撐反修例印傭簽證逾期遭遣返　工會：情況罕見

曾表態支持反修例示威者、身兼網媒「Migran Pos」創辦人的印尼家庭傭工Yuli Riswati，因工作簽證逾期未有續期，被入境處上門拘捕並拘留約一個月至本月2日遭遞解出境返回印尼。 Yuli今早越洋（9日）接受商台節目訪問表示，身邊不少外傭朋友亦曾忘記續期簽證，但未試過遭入境處上門拘捕，Yuli認為受到此等對待與自己工餘時間報道示威遊行有關。有工會稱，參考過往多年經驗相類似的情況從未試過遭入境處拘捕，同樣認為Yuli的個案十分罕見。 《香港01》就事件已向入境處查詢，尚待回覆。

Yuli在港工作10年，除任職印傭外，亦業餘寫作。（「singintaiwan」Youtube短片截圖）

Yuli過去多月均會趁周日休假期間，前往反修例示威現場報道拍攝情況。Yuli坦言，明白走上街報道會有一定危險，但希望藉著報道讓在港的印尼人知道真實情況，未如坊間所描述的如此危險及混亂。

她續指，多月以來採訪示威活動，最深刻的是害怕警察多於示威者，稱：「示威者對我好好、會保護我，見到有危險佢哋都會叫走，但警察想打我就打，唔會理我係咪示威者。」

Yuli朋友阿飛早前到過羈留中心，發現Yuli 受到不人道的對待。（李澤彤攝）

對於忘記續期簽證被入境處拘留近一個月，Yuli表示拘留在青山灣入境事務中心（CIC）遭不公平對待，例如拘留首日被要求脫去衣服搜身，但在文件則列明搜身期間有穿上衣服，且翌日到醫院時，再次被要求在男醫生面前脫衣感到羞辱，又質疑為何要在一位男士面前袒露身體。

Yuli又指，身邊不少外傭朋友都曾經忘記續期簽證，惟入境處均會發信提醒，僱主及外僱只需攜帶文件及寫信解釋原因，便能獲續期簽證。但她則要被上門拘捕，更拘留近一個月後遭遞解出境，認為「佢哋歧視我、可能與報道香港發生的事情有關」。

國際家務工聯會亞洲地區統籌幹事葉沛渝同樣接受商台節目訪問時表示，參考過往多年經驗，入境處從未就相關情況上門拘捕，加上至今灣仔入境事務處與青山灣入境事務中心的說法均有出入，亦未能解釋拒絕處理Yuli續期簽證的原因。葉沛渝引述青山灣入境事務中心稱，拘留原因為Yuli在港「無朋友、無家人、無地方住」，但事實上其僱主一直都願意為她提供免費食宿，故認為Yuli的情況十分罕見。