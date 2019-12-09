過去一周錄得1宗染退伍軍人病個案　今年至今共錄得102宗

衞生署衞生防護中心今日（9日）公布12月1日至7日期間錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及一名68歲患有長期病患、居住於東區筲箕灣道241-249號萬康大廈的女病人。 防護中心提醒，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

衞生署衞生防護中心表示，在12月1至7日期間鏝得一宗社區感染退伍軍人病個案，涉及一名68歲女病人，她患有長期病患並居住東區筲箕灣道241-249號萬康大廈。



衞生署衞生防護中心發言人表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

衞生署發言人表示，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。同時，退伍軍人桿菌尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長，亦可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

而截至12月7日，今年錄得102宗退伍軍人病個案，2018年及2017年分別有105宗及72宗。