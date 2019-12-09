勞聯調查：今年平均加薪幅度為5.85%　建議來年加薪不少於4.5%

臨近年尾，打工仔最關心來年的加薪幅度。港九勞工社團聯會早前進行一項調查，了解僱員對薪酬調整的期望，發現七成人期望來年加薪幅度介乎3至5%。 勞聯主席林振昇表示，今年失業率的確有所上升，惟仍較2009年金融海嘯時低。另外，不少行業如金融、地產、保安等，失業率屬平穩水平，綜合種種因素，建議明年不少於4.5%的加薪幅度。

勞聯建議明年不少於4.5%的加薪幅度。 （資料圖片）

今年加薪5.85% 三成人不滿加薪幅度

勞聯在今年7月至10月，就2019至2020年薪酬趨勢期望調查展開研究，回收了1,131份問卷。當中有七成人於2018至2019年獲得加薪，平均薪酬增幅為5.85%，超過兩成受訪者處於凍薪或減薪，主要為飲食業、零售業及運輸業。

對於薪酬的滿意程度，逾三成受訪者表示一般，另有三成以上更感到不滿或非常不滿。調查又顯示，有七成人期望來年加薪幅度介乎3至5%

勞聯今（9日）發表調查結果，建議來年加薪至少4.5%。（黃詠榆攝）

勞聯批僱員實質平均薪金指數追不上通脹

另外，調查引用了政府統計處本地經濟表現數據，甲類消費物價指數總指數升幅為3.5%，本地生產總值由2008年第3季至今年第3季，11年內累積升幅超過兩成半，惟僱員的實質平均薪金指數在2008年第2季至今年第2季，只累積上升了一成半。勞聯批評，僱員實質薪金增幅沒與本地經濟增長掛鈎。

勞聯主席林振昇（中）表示，雖然近日失業率錄得3.1%，惟其強調比2009年金融海嘯的超過5%還要低。（黃詠榆攝）

建議明年加薪不少於4.5% 冀政府成立失業貸款基金

勞聯主席林振昇表示，雖然近日失業率錄得3.1%，惟其強調比2009年金融海嘯的超過5%還要低。他又指，雖然部分行業如旅遊、餐飲大受近期社會事件影響，但不少行業如金融、地產、保安等，失業率仍是很平穩，促請僱主應「實事求是」，與僱員分享經驗成果。

他續指，綜合工友對來年薪酬的期望、通脹、企業盈利等數據，建議明年不少於4.5%的加薪幅度。

林振昇又提到，對近日政府將課程津貼金額升至5800元表示歡迎。惟長遠而言，他建議政府設立失業貸款基金，免息借貸予失業3個月以上的人士，「解燃眉之急」，料總支出為40億元，受惠人數可達3萬人。