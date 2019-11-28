調查﹕僅24%商業機構擬明年首季增聘人手　預料加薪幅度2.7%

政府提出修訂「逃犯條例」引起連續多個月抗議及示威事件，本港經濟難免受波及，在今年第3季，經濟按年收縮2.9%，按季跌幅更達3.2%，政府更預期，今年全年經濟收縮1.3%，為2009年以來，首次經濟出現全年收縮。有機構在今年9月，對356家商業機構進行調查時發現，有近半受訪機構對明年就業市場抱持較悲觀態度；同時有35%受訪機構指出，打算凍結人手，比率按年增加了11個百分點。

JobsDB公布最新《招聘﹑薪酬及福利調查報告》，發現明年香港打工仔平均加薪幅度為2.7%，當中電訊行業加幅最高，達5%，電子商務及醫療/製藥行業分別加薪4.8%及4.1%。

僅9%認為明年首季就業市場較目前佳

不過受訪機構對明年就業市道抱持較悲觀態度，預料明年首季就業市場較目前淡靜比率達47%﹑10%表示不肯定，另有34%預料會持平，只有9%受訪機構認為，屆時就業市場情況較現時理想。

至於有意在下一個年度首季增聘人手的企業為24%，按年減少14個百分點，打算凍結招聘比率為35%，有意減少人手的受訪機構比率為7%，按年升4個百分點。

調查顯示，有35%受訪機構計劃明年凍結人手。（資料圖片）

近7成受訪機構增聘人手為業務發展

對於有意增聘人手的企業而言，最渴求的工種人才包括行政與人力資源（29%）﹑會計（28%）﹑市場營銷和品牌（16%）﹑公司銷售與業務發展（13%），其他專業服務（13%）﹑一般管理（12%）及資訊科技（12%）。

有關企業有意增聘人手的原因，有69%是支持公司業務發展，44%為填補離職員工的空缺，有39%有新加職務及新技能需要。

jobsDB香港區行政總裁仇崑石指出，目前香港社會及市場環境難以預測，部份行業亦受到負面影響，不過按從今年9月1日至11月24日的最新招聘廣告數目顯示，按年升幅最高的5大工種，分別為管理見習生﹑數據科學家﹑資產管理從業員﹑銷售後勤人員，以及醫療服務技術員。

他又指出在目前的不明朗市場環境下轉工，求職者多少會感憂慮，因此僱主與求職者溝通時，應提供明確資訊，如企業文化﹑公司理念及晉升機會等，增加求職者對招聘企業信心。

本地及中資企業更有增聘人手意願

調查報告又指出，本地企業﹑中資企業及以香港為基地的跨國企業，均有約30%僱主有意增聘人手，而海外進駐的跨國公司中，只有13%有意增聘人手。報告又指出，海外進駐的跨國公司對未來人力需求，採取較審慎的態度，當中有42%仍未訂出來年招聘計劃。

展望明年下半年，有12%受訪機構認為屆時就業市場較目前活躍，不過持有觀望態度的受訪機構卻有23%。

僱主容許員工在惡劣天氣環境，留在家中工作。（資料圖片）

24%企業已推出僱員在家工作安排

在儸員福利方面，是次調查發現有24%僱主有推行僱員在家辦公的相關措施。相關企業中，83%受訪機構容許員工在公共交通服務停頓時，留在家工作，亦有81%受訪機構會在惡劣天氣執行相關措施。其餘讓僱員在家辦公情況包括，其他原因導致交通往返困難（51%），以及個人原因（49%）。