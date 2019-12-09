政府一地多用建柴灣水務署總部、長沙灣渠務署總部　涉款約63億元

政府近年提倡「一地多用」整合政府設施，發展局向立法會發展事務委員會提交文件，建議推展兩項工程計劃，分別為「柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓」以及「於長沙灣污水泵房的渠務署辦公大樓」，兩幢大樓亦會設有其他部門的辦公室，估計相關工程費用分別約為41.8億元以及21.6億元。 文件又提及，倘相關工程在今個立法會會期獲得財委會撥款，料上述兩項工程能在明年下半年開始，並在2024年完工。

發展局向立法會發展事務委員會提交文件，當中建議於柴灣盛泰道、創富道、常達街及杏花邨變電站交界，興建一座雙塔式辦公大樓，以重置水務署及懲教署設施。（Google 街景圖）

對於「柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓」，文件建議興建一座雙塔式辦公大樓，以重置水務署及懲教署設施，並容納衞生署的政府牙科診所及一個設有150個私家車停車位的公共停車場，擬建的辦公大樓淨作業樓面面積約3.7萬平方米、樓高15層，包括12層辦公室及3層平台。

擬議工程位處於柴灣盛泰道、創富道、常達街及杏花邨變電站交界，佔地約9790平方米，料工程總費用為41億8445元，涉地基、建築、屋宇裝備等工程，倘獲得財務委員會撥款，料在2020年第3季開展相關工程，並於2024年第一季竣工。



相關工程估計產生約10.28萬公噸建築廢物，當中超過九成將會於項目工地，以及運往公眾填料接收設施供日後重用，其餘則會運往堆填區處置，料處置成本為800萬元。同時，由於工程將移除26棵非珍貴樹木，故建議稍後將種植17棵樹補償。

對於「柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓」，擬議工程位處柴灣盛泰道、創富道、常達街及杏花邨變電站交界，佔地約9790平方米。（立法會文件）

至於「於長沙灣污水泵房的渠務署辦公大樓」，文件則建議興建一座約1.9萬平方米淨作業樓面面積、約21層的渠務署辦公大樓，以重置渠務署及社會福利署設施之用，當中渠務署設施將包括職員辦公室、會議室、多用途活動室等；而社會福利署設施則包括中央個案記錄貯存室以及部門停車位。

而建議工程位處現有長沙灣污水泵房範圍內，佔地約4000平方米，並選址在西九龍、毗鄰西九龍法院大樓，連接3條街道包括英華街、發祥街西街及通洲街，料工程費用涉21億5750萬，倘獲財務委員會撥款，料明年中將開展工程並於2024年中竣工。此項工程將會產生約3.46萬公噸建築廢物，當中有超過九成惰性建築廢物會在是次項目再用，以及運往公眾填料接收設施，其餘3400公噸則會運往堆填區處置，估計相關成本為280萬元。

是次工程將移除12棵樹及砍伐48棵樹，並會稍後種植48棵樹以作補償。